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Логотип летних Олимпийских игр в Токио

Все больше людей считают, что Олимпиаду в Токио нужно перенести – опрос

© AFP / BEHROUZ MEHRI
Общество
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Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков, из-за этого решения Япония понесет огромные убытки – свыше 1,37 млрд долларов

ТБИЛИСИ, 22 мар - Sputnik. Более 70% анкетируемых в США, Китае, Франции, Таиланде и Южной Корее считают, что Олимпиаду в этом году нужно отменить либо перенести на более поздний срок.  Данные опроса обнародовал Японский исследовательский институт прессы, сообщает Sputnik Беларусь.

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Япония просит другие страны ввести ограничения на размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства.

Олимпийский огонь. В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии
© AFP / PHILIP FONG
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"В условиях, когда пандемия коронавируса еще не закончилась, сумма ответов за отмену Игр и за их перенос на более поздний срок составила в Таиланде 95,6%, в Южной Корее – 94,7%, в Китае – 82,1%, в Америке – 74,4%, во Франции – 70,6%", – отметили в институте.

По данным опроса, проведенного в Японии, местные жители также выступают против Игр этим летом (71,9%).

Опрос проводился в декабре-январе, еще до того, как оргкомитет Олимпиады озвучил ряд ограничений на Играх (обязательные ПЦР-тесты отсутствие иностранных болельщиков и т. д.). В каждой стране было опрошено около 1 000 человек.  

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Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Токио, Япония, Олимпийские игры

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