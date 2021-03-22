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Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации

Число выявленных за сутки в мире случаев COVID-19 превысило 500 тысяч

© AP Photo / Alessandra Tarantino
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1816)
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Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев заражения, скончались девять тысяч человек

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 22 марта составило 122 524 424 человека, скончались 2 703 620, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 513 797, скончались 9 084 человека.

Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 123 159 899 выявленных случаях инфицирования и 2 715 039 умерших.

В пятерку стран с наибольшим числом зараженных входят США (свыше 29,8 миллиона пациентов), Бразилия (11,9 миллиона), Индия (11,6 миллиона), Россия (4,4 миллиона) и Соединенное королевство (4,3 миллиона).

По данным официального сайта правительства Грузии StopCov, с начала пандемии в стране на утро 22 марта выявлено 277 480 случаев заражения. Сначала пандемии вылечились 269 973 пациента. Скончались 3 700.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1816)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения

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