Гороскоп на 23 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 23 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому готовит серьезную борьбу за место под солнцем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 23 марта предстоит борьба за место под солнцем – по гороскопу представителям этого знака зодиака нужно быть во всеоружии, так как на их должность претендуют несколько конкурентов. Заключать пари или играть на деньги звезды также не советуют – сегодня удача в денежных делах явно не на стороне Овнов. Улучшить эмоциональный фон знака зодиака долгие диспуты с родственниками не смогут, поэтому им лучше сегодня воздержаться от споров и обсуждений с ними любой темы. По гороскопу Овнам сегодня предстоит принять важное решение, которое может изменить их личную жизнь. А зарядиться энергией на целый день Овнам поможет утренняя гимнастика.

Телец

Космос сегодня благоволит к Тельцам, занимающимся творчеством, так что представители этого знака зодиака могут смело воплощать свои творческие планы в жизнь. Благоприятно 23 марта также для активного отдыха, развлечений, общения с друзьями и приема гостей. Однако Тельцам, чтобы не стать причиной конфликта, нужно проявить великодушие и такт, и избегать стремления командовать в доме. Гороскоп советует Тельцам, которые многим жертвуют ради родных и близких, потратить сегодня деньги и время на себя и свои увлечения. Звезды сулят этому знаку зодиака удачу и на любовном фронте. При этом Тельцам не следует беспечно относится к здоровью, особенно тем представителям знака зодиака, у которых есть хронические заболевания.

Близнецы

Близнецов 23 марта ожидает напряженный день, полный обид, недоразумений и конфликтов. Звезды советуют Близнецам сегодня в работе рассчитывать только на собственные знания и опыт, так как представителей этого знака зодиака могут снабдить заведомо ложной информацией и даже намеренно обмануть. Также не нужно суетиться принимая важное решение, чтобы не наделать ошибок. Вероятны сегодня и серьезные ссоры в семье. Гороскоп рекомендует Близнецам заниматься только неотложными житейскими делами и посвятить день активному отдыху в приятной компании. Избавится от нервного напряжения и негативных эмоций Близнецам сегодня поможет поход в спортзал или прогулка на свежем воздухе.

Рак

Звезды благосклонны сегодня к Ракам – им все по силу, любые дела будут удаваться с первого раза. Сегодня им также могут предложить выгодное дело. В тоже время гороскоп рекомендует Ракам не докучать 23 марта руководству смелыми идеями, оставив их для более подходящего случая. Благоприятен сегодня день для крупных покупок – Раки смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Эмоциональная жизнь этого знака зодиака постепенно будет приходить в норму, правда не все гладко на личном фронте. Ракам, чтобы избежать ссор с партнером, звезды советуют воздержаться от обсуждения недостатков друг друга. Желательно сегодня Ракам отказаться от дальних поездок и сократить физические нагрузки.

Лев

Космос сегодня сулит Львам удачу – благоприятно 23 марта для развития самых разных направлений в бизнесе, в том числе весьма смелых. В тоже время гороскоп советует Львам сегодня не заниматься важными делами, чтобы на почве недопонимания не нарваться на конфликты с коллегами и близкими людьми. Благоприятно 23 марта для активного отдыха на свежем воздухе, длительных прогулок и физических нагрузок. Звезды рекомендуют отыскать сегодня общие интересы и точки соприкосновения с детьми, так как порой найти общий язык с подрастающим поколением бывает очень сложно.

Дева

Гороскоп советует Девам с осторожностью раздавать обещания, тем более начальству, ибо неисполненные обязательства станут поводом для недовольства. Жизненный потенциал Дев высок – возрастают их творческие способности, дар убеждения и личное обаяние. Хороший день для физических нагрузок и длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для личных отношений Дев характерна некоторая нестабильность – поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи.

Весы

Звезды советуют Весам подумать о самообразовании и самосовершенствовании. Приобретая новые знания и навыки, они смогут увеличить собственную ценность в глазах начальства и окружающих. Положительная энергетика 23 марта повысит обаяние Весов и их авторитет, а также подарит представителям знака зодиака встречу с новыми людьми, которые им будут покровительствовать. Потрудившись на славу, вечер Весы должны посвятить личной жизни – сходить с партнером в кино или театр. Одиноких Весов ждет интересное знакомство, взаимоотношения семейных знаков зодиака значительно укрепятся. Для сохранения хорошей формы и здоровья гороскоп рекомендует Весам умеренные физические нагрузки, здоровую диету, крепкий сон, и что особо важно – поменьше стрессов.

Скорпион

Творческий подход Скорпионов может привести к раскрытию их внутреннего потенциала – руководство поручит им новый проект и даст непривычные полномочия при его выполнении. Ожидаются перемены и в материальной плане, но гороскоп не рекомендует Скорпионам обременять себя долговыми обязательствами и брать кредиты для приобретения статусных вещей. Одинокие представители знака зодиака смогут сегодня помириться с партнером и возобновить прежние отношения или закрутить новый бурный роман. Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, гороскоп советует заняться спортом и начать корректировать свою фигуру с легких упражнений.

Стрелец

Космос обещает Стрельцам яркий и красочный день, наполненный позитивными событиями. Возрастет интуиция представителей знака зодиака, обаяние, склонность влиять на людей и сексуальная энергия. Неудержимое желание быстро продвинуться по службе может подтолкнуть некоторых Стрельцов к неординарным поступкам. В личной жизни тоже все позитивно – отношения сформировавшихся пар углубляются, и они задумаются над тем, чтобы их узаконить. Свободные представители знака зодиака позволят себе мимолетный роман, который повысит их самооценку.

Козерог

Козероги 23 марта столкнуться с некоторыми трудностями в профессиональной деятельности, но успех разрешения конфликта зависит от их личностных навыков. Возможность заработать у представителей знака появится там, где они и не ждали, хотя гороскоп рекомендует не пренебрегать основной работой ради быстрого заработка. Возможна финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Благоприятно 23 марта для активного отдыха и длительных прогулок в лесу или парке, так как общение со своей стихией восстановит силы Козерогов. Звезды советуют воздержаться от конфликта на тему "кто в доме хозяин" – семейная лодка может не выдержать выяснения отношений.

Водолей

Звезды обещают Водолеям 23 марта встречу с влиятельным человеком, способного помочь им сделать карьеру. В тоже время гороскоп предостерегает представителей знака зодиака от участия в финансовых операциях с высоким риском, которые могут их разорить. Водолеям также желательно воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов. День лучше посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Семейным Водолеям следует внимательнее отнестись к просьбам второй половинки, чтобы не обидеть близкого человека невниманием. А одиноких представителей знака зодиака ожидает череда интересных встреч, способных закончиться перспективными знакомствами.

Рыбы

Гороскоп предостерегает Рыб – 23 марта их ожидает опасный день, чреватый авариями, катастрофами, травмами и ограблениями. Представителям знака зодиака следует быть предельно осторожными и не посещать увеселительных заведений и массовых мероприятий, а также быть разборчивыми в выборе компаньонов. Звезды советуют провести 23 марта в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать. Сегодня также возможно обострение хронических заболеваний. Рыбам нужно беречь здоровье и обратить особое внимание на щитовидку и на состояние печени. Благоприятное время для начала диеты.

Материал подготовлен на основе открытых источников