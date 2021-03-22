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ВОЗ назвала версию появления коронавируса

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1816)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210322/251241100/VOZ-nazvalo-versiyu-poyavleniya-koronavirusa.html

Эксперты все больше склоняются к мысли, что у SARS-CoV-2 был промежуточный носитель – животное, которое было продано на рынке

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Торговля дикими животными могла привести к распространению коронавируса, такое предположение выдвинули ученые, среди них - эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые занимались расследованием источника распространения SARS-CoV-2 в Ухане, сообщает Sputnik Беларусь.

Предполагается, что одно их животных, которое продавалось на уханьском рынке, стало промежуточным носителем вируса, получив его от летучей мыши и затем передав человеку.

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© Sputnik / STRINGER
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Подчеркивается, что SARS-CoV-2 очень похож на вирус, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.

В издании ссылаются на слова британского зоолога Питера Дасзака, который вместе с другими экспертами готовит доклад по итогам миссии ВОЗ в Китай.

"Тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса", - утверждает он.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, пассажиры в масках
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Как пояснил по поводу данной версии доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако нельзя утверждать, что это единственная причина.

По его мнению, многие вирусы свойственны сначала для одних биологических видов, а затем переходят к другим - это происходит регулярно. 

"Но тем не менее, нельзя говорить о том, что это только благодаря тому, что была торговля дикими животными, произошел вот этот переход от одного вида к другому биологическому виду. Способствовать это могло. Только способствовать", - цитирует Вознесенскиого РИА Новости.

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Вспышку коронавируса зафиксировали в Ухане в конце 2019 года. Китайские медики установили возбудителя нового заболевания в январе 2020-го и дали ему название 2019-nCoV. Вскоре от болезни умер первый заболевший, затем стало известно о выявлении этой инфекции за пределами страны.

В марте 2020 года, когда вирус попал в большинство стран мира, ВОЗ признала его распространение пандемией.

На сегодня, по данным университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусом заразились свыше 123 миллионов человек, более 2,7 миллиона умерли. В число стран с 10 миллионами и более заражений коронавирусом входят США, Бразилия и Индия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1816)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Всемирная организация здравоохранения

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