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"Хорошо я выгляжу неспроста": Тина Канделаки рассказала о нюансах красоты

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (441)
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Контроль над удовольствиями, недостаток сна и круглосуточная работа над собой - Тина приоткрыла завесу тайны своей формулы красоты

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Российская бизнесвумен и телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки рассказала подписчикам в Instagram, во что ей "обходится" ее красота.

Тема красоты, как внешней, так и внутренней, - одна из частых в беседах Канделаки со своими подписчиками. На этот раз она затронула вопрос зависти, сравнения себя с другим человеком, что всегда, по словам Тины, проигрыш и "иллюзии" в виртуальном мире.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

"С другим человеком, особенно в digital-мире, ситуация складывается так же: здесь мало что соответствует действительности. Возможно, когда-нибудь вы узнаете цену той "идеальной" картинки, к которой вы стремитесь, и перед вами встанет очень простой вопрос: готовы ли вы эту цену платить?" - задается вопросом Канделаки.

Тина Канделаки с супругом Василием Бровко
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Где встретить своего мужчину? Канделаки поделилась советами с подписчицами

Чтобы подтвердить свои слова, Тина привела пример из своей жизни, когда она встретилась с подругами своего детства. Подруги сделали комплименты Канделаки, отметив, что она изменилась в лучшую сторону.

Но реальность такова, говорит журналистка, что вечер ей хотелось продолжить, только уже в компании семьи и за бокалом вина.

"Смотрим на время — половина второго ночи. Тренировка стоит на 7:30 утра. Отдыхать хочется? Да. Тренироваться надо? Тоже. Хорошо ведь я выгляжу неспроста. Кто-то на моем месте решил бы поспать, что уж. К чему я это? Ранним подъемам почему-то никто не завидует)). Прежде чем сравнивать себя с другим, помните, что реальность этого "счастливчика" может быть слишком суровой. А если вам, все-таки, хочется в дивный мир своего кумира, то приготовьтесь поработать", - резюмирует Канделаки.

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Темы:
Светская хроника (441)

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