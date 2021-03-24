Гороскоп на 25 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 25 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос сулит Овнам 25 марта финансовую удачу – представителей знака зодиака сегодня может ждать удачная покупка или выигрыш в лотерею. Овнам сегодня возможно придется работать сверхурочно, результат будет зависеть только от их профессионализма. В то же время звезды предостерегают Овнов от нервного срыва, к которому может привести встреча по финансовым или юридическим вопросам. Личная жизнь представителей знака заметно наладится – их ждет сегодня интересное знакомство или романтическое свидание. Также гороскоп советует Овнам воздержаться от критики и споров, чтобы случайно кого-то не обидеть.

Телец

Тельцов 25 марта ждет удача в новых начинаниях, требующих от них решительности и быстрых действий. Но гороскоп рекомендует Тельцам не колебаться слишком долго, чтобы не упустить свой шанс. На работе возможны серьезные перестановки, которые принесут Тельцам пользу, но им следует остерегаться быть втянутыми в интригу. Звезды советуют Тельцам избавиться от заблуждений и завершить все незаконченные дела, требующие от них больших усилий или денежных трат, а то могут нарваться на неприятности. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Возможно Тельцам удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.

Близнецы

Звезды обещают Близнецам 25 марта благоприятный, но ответственный день – их ждет скорое повышение по службе, но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. При этом гороскоп рекомендует браться только за те дела, в которых они полностью разбираются и избегать экспериментов. Масса шансов дается Близнецам, чтобы преуспеть и стать счастливыми. Представители этого знака зодиака могут заняться чем-нибудь полезным и творческим, но гороскоп рекомендует воздержаться от реализации серьезных проектов. Благоприятен день и для путешествия. Звезды советуют Близнецам провести вечер с семьей и пообщаться с детьми. Прогулки с животными, если они есть, будут способствовать установлению внутреннего равновесия.

Рак

Космос готовит Ракам сюрпризы – представителей знака зодиака 25 марта ждет предложение о более выгодной работе, улучшение финансового положения, удачная покупка или подарок. Гороскоп рекомендует Ракам обуздать свою импульсивность и непоследовательность в делах, чтобы избежать неприятностей. Благоприятен день для реализации творческих планов и активного отдыха, однако представителям знака зодиака придется выбирать между любимым делом и домашними обязанностями. Ракам предстоит сегодня романтическое свидание или встреча с давней симпатией. Гороскоп советуют Ракам не обнадеживать близкого человека и не давать обещаний, если они не готовы ограничить свою свободу и связать себя узами брака.

Лев

Львам гороскоп рекомендует использовать 25 марта для перспективного планирования и оценки собственного положения – представители знака зодиака самостоятельно должны организовывать работу и свою жизнь. Идеи Львов способны принести быстрый и весомый результат, а организаторские способности помогут их реализовать. Гороскоп советует Львам 25 марта при выполнении любого дела соблюдать осторожность и осмотрительность, так как велика возможность случайной неудачи, в результате которой состояние этого знака зодиака ухудшится. Поэтому им нужно следить за самочувствием, не нервничать и заниматься спортом. Львам следует быть осмотрительными в словах и поступках – безразличное отношение к близким может серьезно изменить ситуацию в семье.

Дева

Благоприятно для Дев 25 марта для установления деловых контактов, новых знакомств, решения бытовых проблем и общения. Жизненный потенциал Дев высок – любое дело от них потребует гораздо меньше усилий и времени, чем предполагалось. Но Девы не должны останавливаться на достигнутом – реализацию проектов ускорят их упорство и воображение. Гороскоп также предсказывает появление влиятельных людей, которые помогут Девам в любых начинаниях. На личном фронте Дев сгущаются тучи – проблемы возникнут в семье или с ближайшими родственниками. По звездам причиной всех конфликтов служит чрезмерная независимость Дев, характер знака зодиака и отстранение от домашних проблем.

Весы

Весов 25 марта ждет сложный день полный переживаний – удача в любой момент может отвернуться от представителей знака зодиака. Весам нужно поскорее закончить ранее начатые дела и избегать резких высказываний и суждений, о которых позже могут пожалеть. От грустных мыслей отвлечет спорт – йога или пробежка, и Весы с новыми силами возьмутся за работу, которую сделать нужно было еще вчера. Гороскоп советуют Весам, забыв о профессиональных проблемах, посвятить 25 марта активному отдыху или работе на свежем воздухе, но желательно в одиночестве, поскольку двойственность натуры знака может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Скорпион

Космос поможет Скорпионам творческих профессий реализовать 25 марта свои способности. Окружающих поразят смелость и неожиданность решений знака зодиака, однако гороскоп рекомендует быть поосторожнее с незнакомыми людьми, так как новые знакомства сегодня могут иметь негативные последствия. Скорпионам следует заниматься сегодня индивидуальной работой и все проблемы рассматривать хладнокровно. Звезды советуют провести день в одиночестве, занимаясь любимым делом. Хороший день, чтобы завершить начатый ремонт и навести порядок в доме. Благоприятен день также для заключения брака, зачатия и лечения.

Стрелец

Стрельцам 25 марта предстоит принять серьезные решения, поэтому гороскоп советует не экспериментировать, а действовать сегодня только проверенными способами, опирайтесь на накопленный опыт и не слушая советов со стороны. Достигнутые успехи порадуют Стрельцов и укрепят уверенность в своих возможностях, несмотря на то, что за признанием и славой они не гонятся. Стрельцам сегодня нужен полноценный отдых – гороскоп рекомендует знаку зодиака не сидеть в отпуск в городе, а отправится к морю или в любое другое место, где они смогут перезагрузится. Стрельцы как всегда столкнутся с дилеммами в любви – звезды советуют представителям знака зодиака не увлекаться множеством эфемерных сценариев, а прислушаться к своим инстинктам и потом действовать.

Козерог

Гороскоп рекомендует Козерогам не принимать 25 марта решения, способные привести к серьезным изменениям. Успешными будут дела, требующие индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности. Вероятно, Козерогам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Благоприятень день для общения – звезды предсказывают появление влиятельных союзников, которые помогут знаку зодиака в любых начинаниях. Однако, гороскоп советует внимательно присмотреться к предлагающим помощь и не спешить с выводами. Звезды предостерегают, что день чреват авариями, катастрофами и травмами, поэтому представителям знака зодиака сегодня следует быть предельно осторожными, даже при переходе улицы.

Водолей

Звезды сулят 25 марта Водолеям удачу – ожидаются деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Поддержку Водолеям окажут люди, которых они друзьями не считали. Благоприятна сегодня и творческая деятельность – успех ожидается в движении в новом направлении. Гороскоп советует знаку зодиака обязательно навестить родных и друзей, которые могут нуждаться в его помощи. Водолеям также нужно отдохнуть и позаботиться о своем здоровье – работая на износ они могут довести себя до изнеможения. Семейный досуг успокоит и укрепит уверенность в себе. У одиноких Водолеев есть шанс встретить партнера, которого они так долго ждали.

Рыбы

Космос 25 марта благоволит Рыбам и обещает замечательный день, положительная энергетика которого поможет во всех начинаниях. Гороскоп рекомендует Рыбам сегодня с утра привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности. Вторую половину дня знаку зодиака лучше посвятить поездкам и встречам с людьми, которые определяют его профессиональную жизнь. Личная жизнь Рыб ничем не омрачится – отношения с партнером сложатся гармонично, и они будут довольны и счастливы. Благоприятны сегодня также помолвка, бракосочетание и зачатие ребенка.

Материал подготовлен на основе открытых источников