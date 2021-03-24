Сама знаменитость старалась не афишировать свою беременность и не публиковала в соцсетях кадры с округлившимся животом

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Известная журналистка и внучка экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе Софико Шеварднадзе впервые стала мамой- 42-летняя телеведущая родила мальчика.

О том, что в семье Шеварднадзе пополнение, сообщил у себя в Twitter главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Софико Шеварднадзе родила мальчика. Имя АндрИя.

3,3 кг 52 см — Алексей Венедиктов (@aavst) March 23, 2021

Мальчика назвали Андрия, с ударением над и. Весит он 3,3 килограмма, а рост составляет 52 сантиметра.

Сама Шеварднадзе пыталась не афишировать свою беременность и не публиковала в соцсетях кадры с округлившимся животом. Хотя однажды о приближающемся материнстве она проговорилась в приложении Clubhouse около месяца назад. Подробности тогда она рассказывать не стала. Кто отец малыша, также не известно. Телеведущая не замужем.

В разное время Шеварднадзе приписывали романтические связи с разными мужчинами, а в числе ее возможных возлюбленных был и актер Алексей Чадов. В официальном браке Софико не состояла.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.