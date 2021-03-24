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Телеведущая Софико Шеварднадзе

Софико Шеварднадзе впервые стала мамой

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Темы:
Светская хроника (442)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210324/251257275/Sofiko-Shevardnadze-vpervye-stala-mamoy.html

Сама знаменитость старалась не афишировать свою беременность и не публиковала в соцсетях кадры с округлившимся животом

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Известная журналистка и внучка экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе Софико Шеварднадзе впервые стала мамой- 42-летняя телеведущая родила мальчика.

О том, что в семье Шеварднадзе пополнение, сообщил у себя в Twitter главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Мальчика назвали Андрия, с ударением над и. Весит он 3,3 килограмма, а рост составляет 52 сантиметра.

Сама Шеварднадзе пыталась не афишировать свою беременность и не публиковала в соцсетях кадры с округлившимся животом. Хотя однажды о приближающемся материнстве она проговорилась в приложении Clubhouse около месяца назад. Подробности тогда она рассказывать не стала. Кто отец малыша, также не известно. Телеведущая не замужем.

В разное время Шеварднадзе приписывали романтические связи с разными мужчинами, а в числе ее возможных возлюбленных был и актер Алексей Чадов. В официальном браке Софико не состояла.

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Темы:
Светская хроника (442)

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