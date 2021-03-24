Каждый четвертый француз хотел бы привиться "Спутником V" — опрос

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Более четверти (26%) жителей Франции хотели бы привиться российской вакциной "Спутник V", если бы у них была такая возможность. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания IFop по заказу радио Sputnik.

Опрос проводился по самостоятельной онлайн-анкете с 17 по 18 марта 2021 года на выборке из 1009 человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше.

Интересно, что среди вакцинированных опрошенных доля тех, кто бы привился российским препаратом, составляет 41%. При этом среди европейцев французы наиболее нетерпимо относятся к антиковидным ограничениям. Более трети считают, что вред от карантина перевесил вред от вспышки коронавируса.

Как изменились настроения жителей Франции в пандемию – результаты опроса и мнения экспертов в эфире радио Sputnik.

"Неудивительно, что четверть французов готова вакцинироваться российским препаратом. "Спутник V" хорошо показал себя в целом. Создана вакцина мирового уровня", – считает руководитель центра Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, доктор политических наук Татьяна Зверева.

"Франция отличается от других европейских стран неравнодушием к России. Если бы в ЕС зарегистрировали российскую вакцину, 15-20% французов предпочли бы ее. Это нормальная история", – рассуждает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов.

В целом, как показали результаты опроса, сделать прививку от COVID-19 собираются 45% респондентов. В то же время 11% респондентов сообщили, что уже прошли вакцинацию.

Более трети участников исследования (34%) признались, что введение ограничительных мер повлияло на их жизнь более негативно, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.