Медработник на Украине умер после прививки вакциной AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Провизор аптеки в военном госпитале умер вскоре после прививки от коронавируса вакциной Covishield/AstraZeneca в Черновицкой области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Смерть была зафиксирована накануне утром в городской клинической больнице №3 в Черновцах.

"По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Пятнадцатого марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca", – отмечают в ведомстве.

Вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада, уже вечером 16 марта мужчину с инсультом доставили в больницу.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", – добавили в Минздраве.

В министерстве заметили, что сам процесс вакцинации мужчина перенес нормально, на состояние здоровья не жаловался. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Во вторник командование медицинских сил ВСУ заявило о смерти военнослужащей в Одесской области, за два дня до этого она вакцинировалась от COVID-19. По данным украинского Минздрава, у нее не было противопоказаний для процедуры. Позже ведомство назвало официальную причину смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Самолет с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев из Индии 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Пока процедура проводится только этим препаратом.

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