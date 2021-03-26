Гороскоп на 27 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 27 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака космос готовит сюрпризы и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от неприятностей и проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 27 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос готовит Овнам 27 марта сюрпризы – они смогут подписать целый ряд прибыльных контрактов, которые благоприятно отразятся на карьере. Представители знака зодиака, возможно, сегодня получат хорошее известие или выигрыш. Гороскоп рекомендует сегодня Овнам не перенапрягаться и отказаться от дополнительной работы, уверяя, что имеющихся средств им вполне хватит в настоящее время. Благоприятно сегодня для Овнов и на личном фронте – семейным возможно удастся решить квартирную проблему, отношения с родителями и много других важных вопросов. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание. Звезды советуют Овнам сегодня быть осмотрительными и осторожными, ибо велика вероятность получить травму.

Телец

Тельцам космос 27 марта сулит возможность сменить место работы или профессию, но чтобы прижиться на новом месте, знаку зодиака придется приложить немало усилий. В тоже время, звезды советуют Тельцам не форсировать события, тщательно обдумать свои решения и поступки, и не осложнять отношений с начальством или сослуживцами. Тельцов 27 марта ждет приятное путешествие в обществе любимого человека – во время вояжа можно навестить знакомых и родственников, проживающих на пути маршрута. Ситуация с финансами у Овнов стабильная – они могут порадовать родных подарками. Самочувствие некоторых представителей знака зодиака сегодня ухудшится – будет наблюдаться отечность, которая пройдет через несколько дней.

Близнецы

Близнецам звезды советуют 27 марта браться за все новое с энтузиазмом – приобретенные навыки помогут знаку зодиака продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп рекомендует сегодня Близнецам относиться к деньгам бережнее – есть вероятность, что некие события потребуют дополнительных финансовых расходов, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. В отношениях с близкими сегодня у Близнецов вероятны сложности, хотя они сами будут в этом виноваты, ибо семье не уделяют должного внимания. Гороскоп рекомендует Близнецам сегодня заняться спортом и изучением иностранных языков. Благоприятно сегодня и для любви – романтические знакомства будут иметь неплохое продолжение. Гороскоп рекомендует Близнецам избегать стрессов и больше отдыхать, чтобы поберечь сердце.

Рак

Гороскоп Ракам рекомендует 27 марта спокойно выполнять текущие обязанности и как можно меньше пересекаться с начальством на работе, чтобы их не загрузили дополнительными обязательствами. Тем представителям знака зодиака, которые собираются начать осуществление крупного проекта, звезды советуют привлечь к нему единомышленников. При этом они должны сдерживать желание немедленно всего добиться. Ракам сегодня следует уделить больше внимания семье – возможно, партнеру понадобиться их помощь финансовая или моральная. Благоприятно сегодня заняться благоустройством дома и сделать покупки. Космос обещает Ракам 27 марта романтическое приключение и советует обратить внимание на здоровье, ибо от того насколько себя хорошо чувствуют Раки, зависит их успех в любой сфере деятельности – от карьеры до личных отношений.

Лев

Жизненный потенциал Львов сегодня снижается – вероятны недоразумения или ошибки в работе, претензии начальства, сложности в личной жизни, вплоть до полного разрыва отношений с партнером. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воздержаться от скандалов, даже если окружающие к нему подталкивают, и экономно расходовать средства, так как на премию рассчитывать не приходится. Звезды не советуют семейным Ракам что-либо менять 27 марта в личной жизни, даже если они сомневаются в правильности выбора. Одинокие представители знака зодиака сегодня получат удовольствие от романтического свидания и любовной переписки. Гороскоп рекомендует Ракам не посещать общественные места массового скопления людей, где велика вероятность подхватить инфекционное заболевание.

Дева

По гороскопу напряженным может оказаться 27 марта и для Дев – жизненный потенциал этого знака зодиака снижается, поэтому вероятны осложнения в отношениях с партнерами или недоразумения при работе с документами. Смена работы может стать для Дев настоящим подарком судьбы. Звезды советуют знаку зодиака не соблазнятся тем, что им не по карману. Девам сегодня лучше уделить больше внимания партнеру и попытаться сохранить брак, который у некоторых представителей знака начал рушиться. Гороскоп рекомендует Девам регулярно делать гимнастику и не надрываться, чтобы не подорвать здоровье.

Весы

Космос обещает 27 марта Весам благоприятный день для операций, связанных с деньгами и валютой – тяжелая работа поможет карьерному росту и исполнению всякого рода материальных желаний, но все свои действия знаку зодиака необходимо тщательно обдумывать. Гороскоп советует Весам не идти на поводу у негативных эмоций и уделить должное внимание родным, так как их безответственность и легкомыслие могут стать причиной конфликтов с близкими. Благоприятно сегодня как для начала новых отношений, так и для улучшения уже существующей связи с партнером. Гороскоп предостерегает Дев от переохлаждения, ибо простуда может перерасти в отит или гайморит.

Скорпион

Скорпионы 27 марта в случае непредвиденных обстоятельств могут рассчитывать только на себя и не ждать тщетно помощи от коллег. Неблагоприятный день в материальном плане – вероятны финансовые затруднения или непредвиденные расходы. Поэтому гороскоп не рекомендует спешить с принятием важных решений. Не исключены конфликты в семье. Из-за сильной загруженности на работе Скорпионам не хватает сил и времени на общение с родными. Самочувствие Скорпионов ухудшится – в первой половине представители знака зодиака почувствуют упадок сил, а усталость может стать причиной раздражительности и неудовлетворенности. Одиноких Скорпионов сегодня ждут долгожданные перемены в личной жизни – они в компании друзей встретят свою вторую половинку.

Стрелец

Стрельцов 27 марта ждет тяжелый день – на работе возможен конфликт с коллегами и критические замечания со стороны руководства. Гороскоп не рекомендует торопиться принимать сложные решения, вкладывать большие деньги или делать серьезные выводы, ибо интуиция сегодня их подведет. Из-за раздраженности осложнения в отношениях возможны и с близкими. Звезды не советуют начинать 27 марта ремонт, поскольку вероятны мелкие бытовые травмы. Самочувствие Стрельцов к вечеру может ухудшится – гороскоп рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе, сесть на фруктово-овощную диету и полноценно отдыхать ночью.

Козерог

Козерогам нужно работать засучив рукава, так как руководство пристально следит за ними, возможно в целях продвижения по службе. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака подстраховаться, ибо грядут финансовые проверки. Отношения с партнером напряженные, но звезды советуют не позволять временным размолвкам разрушать семейную жизнь. В целом день обусловлен всплеском физической и психической активности – на фоне неуемной энергии возможно переутомление. Гороскоп рекомендует не перегружать организм тяжелой пищей, так как к вечеру возможно о себе напомнит печень.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 27 марта полностью погрузиться в рабочий процесс – представители знака зодиака будут заняты решением организационных вопросов и насущных проблем. Материальное положение Водолеев по-прежнему остается неустойчивым, поэтому звезды советуют воздержаться спонтанных покупок, хотя ситуация через какое-то время улучшиться. Из-за занятости или отсутствия полноценного общения разногласия вероятны даже в стабильных парах. Гороскоп семейным представителем знака зодиака напоминает, что пришло время вспомнить о романтике – сходить в театр, устроить романтический вечер при свечах или просто прогуляться по ночному городу. Жизненный потенциал некоторых представителей этого знака зодиака 27 марта сильно опустится, поэтому Водолеям следует уделить внимание своему здоровью и питанию.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 27 марта найти для себя подходящую мотивацию, чтобы, отбросив лень, переделать уйму дел и достичь нужного результата. Нестандартный подход к делу и богатое воображение помогут Рыбам расширить сферу деятельности или совершить прорыв в решении старой проблемы. Ситуация с деньгами у Рыб сложная, не исключено, что им придется взять взаймы или оформить кредит. Звезды советуют Рыбам уделять рабочим вопросам и бытовым делам равное время, то есть найти золотую середину, чтобы из-за отсутствия внимания и времени не возникали конфликты в семье. А утомление снимать упражнениями для релаксации, которые, при желании, легко освоить.

Материал подготовлен на основе открытых источников