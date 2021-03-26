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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В Евросоюзе объявили о начале третьей волны коронавируса

© REUTERS / POOL
Общество
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В Еврокомиссии заявили, что к концу лета планируют вакцинацию 70% населения

ТБИЛИСИ, 26 мар - Sputnik. Евросоюз находится в начале третьей волны пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, передает радио Sputnik.

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"Мы в начале третьей волны в Европе", – сказала она, добавив, что сложившаяся ситуация вызывает серьезное беспокойство.

По словам главы ЕК, во многих странах инфекция в настоящее время снова разрастается.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в сложившейся ситуации важно продолжать кампанию по вакцинации населения. Планируется, что около 70% взрослого населения стран Евросоюза будет привито к концу лета.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С начала вакцинации к настоящему времени уже полностью привито (двумя дозами) около 18,2 миллиона человек – это составляет около 4,1% всего населения.

Сейчас в Евросоюзе разрешено использование четырех вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Поставки Johnson&Johnson планируется начать с середины апреля. Кроме того, есть проблемы и с вакциной AstraZeneca – предполагаемый ранее объем поставок сократился из-за скандала, разразившегося в марте.

О риске третьей волны пандемии в Европе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала еще в ноябре прошлого года. Тогда в организации уточнили, что главной задачей европейских стран является контроль над вирусом, не прибегая при этом к локдауну – режиму строгой изоляции.

Более того, в ВОЗ также полагают, что миру нужно готовиться к новой пандемии.

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Теги:
Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен

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