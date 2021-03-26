Более тысячи зараженных за сутки – Армению накрыла третья волна коронавируса

Эпидемия набирает обороты, власти не исключают, что могут ввести дополнительные ограничения

ТБИЛИСИ, 26 мар - Sputnik. За последние сутки в Армении выявили 1 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 187 441. В последнее время ежедневно в стране фиксируется более тысячи новых случаев COVID-19.

Показатель выявляемых случаев заражения опасной инфекцией в Армении растет. Эпидемия набирает обороты, поэтому власти не исключают, что могут вновь ввести ограничения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 416 человек (плюс 14 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 169 727. На лечении находятся 13 427 человек. Общее количество проведенных тестов – 822 634.

В Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в стране сохраняется.

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