Беременна или плотно поела? Тина Канделаки заинтриговала подписчиков

От такой пропагандистки активного образа жизни и спорта, как Тина Гивиевна, подписчики такого совсем не ожидали

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Российская журналистка Тина Канделаки опубликовала юмористическое видео на своей Instagram-странице, но внимание подписчиков привлекло отнюдь не чувство юмора знаменитости, а округлившийся живот грузинки.

В коротком ролике Канделаки сначала танцует под трек исполнителя Славы Марлоу "Ты горишь, как огонь", а потом под песню Арсена Шахунца "Девочка, стоп", дав понять, что танцевать под вторую композицию ей нравится больше .

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"Современная музыка — это, конечно, здорово. Но кровь — не водица. Посвящается моему брату Алеко — одному из немногих поклонников моих песен и танцев. Братик, пью за тебя свежевыжатый сок и стараюсь держаться подальше от наших встреч, потому что каждая из них — плюс 2 кг", - написала Тина.

Однако внимание многих подписчиков привлекли не танцы Канделаки, а намек на интересное положение. "Беременны?", "Вы беременны, да, Тина", "Мне тоже показалось что она беременна", "Тина походу беременная или просто плотно позавтракала" - пишут некоторые пользователи.

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