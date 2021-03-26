Фаза распространения уоронавируса в мире остается острой - ВОЗ

Специалист ВОЗ напомнила, что после Нового года в мире был отмечен серьезный рост количества заражений коронавирусом.

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Планета все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавируса, заявила в пятницу на брифинге руководитель техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", – сказала она.

Керкхове также призвала соблюдать осторожность во время приближающихся праздников, в частности Пасхи.

Специалист ВОЗ напомнила, что после Нового года в мире был отмечен серьезный рост количества заражений коронавирусом.

В организации снова порекомендовали гражданам воздержаться от участия в массовых мероприятиях и по возможности не отмечать предстоящие пасхальные праздники в широком кругу.