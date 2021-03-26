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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

Фаза распространения уоронавируса в мире остается острой - ВОЗ

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1822)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210326/251283250/Faza-rasprostraneniya-uoronavirusa-v-mire-ostaetsya-ostroy---VOZ.html

Специалист ВОЗ напомнила, что после Нового года в мире был отмечен серьезный рост количества заражений коронавирусом.

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Планета все еще находится в острой фазе распространения пандемии коронавируса, заявила в пятницу на брифинге руководитель техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, сообщает Sputnik Беларусь.

Эпидемия коронавируса COVID - жители Токио в масках
© AP Photo / Koji Sasahara
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"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", – сказала она.

Керкхове также призвала соблюдать осторожность во время приближающихся праздников, в частности Пасхи.

Специалист ВОЗ напомнила, что после Нового года в мире был отмечен серьезный рост количества заражений коронавирусом.

В организации снова порекомендовали гражданам воздержаться от участия в массовых мероприятиях и по возможности не отмечать предстоящие пасхальные праздники в широком кругу.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1822)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения

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