Гороскоп на 28 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 28 марта, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от космоса круто изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнов 28 марта ждет неблагоприятный день – намеченные планы и результаты длительных усилий могут разрушить неудачное стечение обстоятельств или интриги недоброжелателей. Звезды советуют Овнам не слушать сегодня советов, ибо они могут оказаться не искренними. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака отказаться сегодня от новшеств, так как вероятны финансовые потери или неудачные покупки. Планировать встречи из-за повышенного эмоционального фона особенно с людьми, которые вызывают у вас сложные чувства, сегодня не желательно – возможны ссоры и конфликты. Гороскоп рекомендует 28 марта отдохнуть и обратить внимание на здоровье – общение с друзьями поможет преодолеть трудности.

Телец

Космос 28 марта благоволит Тельцам – представители знака зодиака смогут сегодня приступить к реализации своих давних замыслов и одним махом разобраться с немалым количеством отложенных дел. Гороскоп рекомендует Тельцам не переоценить свои способности и больше доверять своей интуиции, чем советам коллег, которые не всегда бывают искренними. Тельцам для хорошего самочувствия звезды советуют больше отдыхать и восстановить душевное спокойствие. Представители знака зодиака 28 марта могут провести приятный вечер в кругу родных и друзей. Благоприятно сегодня для любви и искусства – можно сходить в музей или картинную галерею, где возможно одиноких Тельцов ждет встреча с судьбой.

Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам 28 марта утроить усилия и умерить амбиции, чтобы достигнуть желаемого. Оптимизм и хорошее настроение помогут представителям знака зодиака преодолеть все трудности. Звезды советуют воздержаться от излишней категоричности или неосторожных высказываний, чтобы не создать препятствия на пути к поставленной цели. У Близнецов после обеда откроется второе дыхание, и они смогут всем доказать, что невозможное возможно. Но гороскоп рекомендуют Близнецам не перенапрягаться и внимательнее отнестись к своему здоровью.

Рак

Раков 28 марта ждет удачный день для смены сферы деятельности и появления новых партнеров. Представители знака зодиака смогут сегодня полностью продемонстрировать свои таланты и возможности, а также зарядить своим оптимизмом и энергией окружающих. Благоприятно сегодня и для любовных отношений. Не исключено новое интересное увлечение. В то же время гороскоп рекомендует Близнецам отложить принятие важных решений на потом, ибо представителям знака зодиака будет сложно оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Велика вероятность травм и обострения заболеваний.

Лев

Гороскоп рекомендует Львам 28 марта обратить внимание на новые деловые предложения, из которых представители знака зодиака смогут вынести максимальную выгоду. Жизненный потенциал Львов очень высок – благоприятно сегодня для творчества, разнообразных экспериментов и импровизаций. В тоже время вероятны сегодня финансовые потери или неудачные покупки. На фоне напряженности 28 марта возможны конфликты с окружающими людьми. Гороскоп рекомендует посвятить вечер физической активности, пешим прогулкам и свести к минимуму потребление спиртных напитков.

Дева

Гороскоп предостерегает Дев от тайных недоброжелателей, которые обманом и клеветой мешают продвижению представителей этого знака зодиака к намеченным целям. Вероятны финансовые потери и эмоциональные срывы. Плохое настроение Дев помешает им сконцентрироваться на решении ряда серьезных проблем, что может только сыграть на руку вашим недоброжелателям. Звезды советуют Девам сохранять спокойствие и не идти на поводу у своих эмоций, ибо из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий они могут стать мишенью для нападок. Девы сегодня испытают яркие переживания, всплеск эмоций и чувств, что станет началом нового этапа в отношениях.

Весы

Звезды советуют Весам 28 марта не торопиться с принятием серьезных решений, ибо далеко не все окажутся правильными, а некоторые из них могут стать пагубными для бизнеса. Гороскоп рекомендует Весам действовать только после того, как посоветуются со знающими людьми. Неблагоприятный день ожидает Весов и на личном фронте – возрастающее напряжение может спровоцировать нервные срывы и разногласия с партнерами. Одиноких Весов гороскоп предостерегает от романтических приключений и кардинальных решений в личной жизни. Они могут иметь нежелательные последствия для представителей знака зодиака.

Скорпион

Космос 28 марта расположен к Скорпионам – благоприятный день ждет представителей знака зодиака сегодня для заключения сделок и контактов. Скорпионы полны энергии и при поддержке Высших сил все дела у них будут удаваться с первого раза. Звезды предостерегают Скорпионов, что профессиональные отношения, могут оказать негативное влияние на их личную жизнь и советуют установить дистанцию между собой и коллегами по работе. Благоприятно сегодня для любовных отношений – у одиноких Скорпионов велик шанс встретить свою родственную душу. Позаботиться знаку зодиака нужно о здоровье – уделить внимание пищеварительной системе и не позволять себе лишних калорий.

Стрелец

Сложный день ожидает Стрельцов 28 марта – полный хаоса и дисгармонии. Достигнуть задуманной цели представители знака зодиака вероятно не смогут из-за неосторожных высказываний или стремления восстановить справедливость. Возможно, ситуация вокруг Стрельцов сегодня изменится и не в лучшую сторону. Больших неприятностей знаку зодиака это не принесет, но нервы потреплет. Гороскоп советует Стрельцам, используя свое воображение и креативность, превратить скучные обязанности в веселое времяпровождение. Стрельцам сегодня больше внимания нужно уделить здоровью и качеству питания.

Козерог

Звезды не советуют Козерогам 28 марта искать новых деловых партнеров и инвесторов – удача в любой момент может отвернуться от представителей этого знака зодиака. Неблагоприятно сегодня для новых знакомств и встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует Козерогам обуздать свои эмоции и направить их в другое русло, а не срываться на родных и коллегах, и тем самым избежать конфликтов. Козероги для улучшения ситуации должны восстановить равновесие между личной и профессиональной сферами, которое в последнее время пошатнулось. Поэтому гороскоп рекомендует Козерогам на время отодвинуть карьеру на второй план и уделить больше внимания личным отношениям. Звезды советуют этому знаку зодиака воздержаться сегодня от интенсивных занятий спортом, ибо большие нагрузки могут негативно повлиять на здоровье.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям не принимать 28 марта судьбоносных решений, ибо все попытки знака зодиака обречены сегодня на неудачу. Водолеям звезды советуют браться проверенными способами только за те дела, в которых полностью разбираются и избегать экспериментов, ибо последствия могут быть непредсказуемыми. Стремление знака зодиака к экстравагантности повлечет за собой неприятности – Водолеи рискуют попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Гороскоп рекомендует Водолеям не ввязываться 28 марта в авантюры, которые могут привести к финансовым потерям. Также представителям знака зодиака следует остерегаться людей, которые слишком настойчиво навязывают свою дружбу.

Рыбы

Рыбам 28 марта предстоит напряженный день – возможен конфликт с начальством или деловыми партнерами из-за старого неразрешенного вопроса. Гороскоп рекомендует Рыбам не совершать необратимых поступков и принимать окончательных решений. Лучше, сдержав эмоции, просто признать вину и пообещать уладить все своевременно, и на этом исчерпать конфликт. Гороскоп советует Рыбам не идти на поводу у негативных эмоций, не поддаваться на провокации и уделить сегодня больше времени семье и друзьям, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации. Звезды советуют Рыбам поменьше нервничать, так как состояние души может негативно отразиться на здоровье знака зодиака.

Материал подготовлен на основе открытых источников