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Часы, архивное фото

Перевели стрелки: Европа перешла на летнее время

© CC0 / pixabay / fotozeit
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210328/251295011/Pereveli-strelki-Evropa-pereshla-na-letnee-vremya.html

Финляндия в 2019 году выступила с инициативой покончить с переводом стрелок, этот вопрос должен рассмотреть Совет ЕС

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Почти все страны Европы перешли в это воскресенье на летнее время, стрелки часов переведены на час вперед, сообщает Sputnik Беларусь.

В этом году переход на летнее время произошел в ночь с 27 на 28 марта. Но не все страны Европы перевели часы – этого не делают в Беларуси и России.

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии сообщило, что страна выступила с инициативой положить конец практике перехода на летнее время, за предложение два года назад проголосовал Европарламент.

Этот вопрос в настоящее время находится на реализации, его должен рассмотреть Совет ЕС. Это должно было произойти еще в прошлом году, но дискуссии помешала пандемия.

Перевод стрелок на час вперед сейчас принят во всех странах Евросоюза.

Переход на летнее время введен в европейских странах в начале 1980-х. Беларусь отказалась от этой практики в 2011 году, вслед за Россией.

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