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Обработка улиц в Стамбуле, Турция, во время пандемии коронавируса COVID 19

Эрдоган ввел комендантский час по выходным в большинстве провинций Турции

© AP Photo / Omer Kuscu
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1824)
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в субботу составило 30 021, это максимальный показатель заболевших с начала декабря

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Комендантский час по выходным дням вновь вводится в большинстве провинций Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в понедельник по итогам заседания кабмина, сообщает РИА Новости.

По данным Минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в субботу составило 30 021, это максимальный показатель заболевших с начала декабря.

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© AP Photo / Koji Sasahara
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"Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21.00 до 5.00 в будние сохраняется по всей стране", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции. В зоне низкого и среднего риска находятся несколько провинций на юго-востоке страны.

Эрдоган добавил, что кафе и рестораны смогут продолжать работу с заполняемостью не более 50% посетителей. Во время действия комендантского часа они смогут работать только на вынос.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1824)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Турция

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