Президент Пакистана заразился коронавирусом после вакцинации

Ранее COVID-19 заболел премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он, как и президент, также успел привиться лишь одной дозой вакцины

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом. Об этом глава республики сообщил в своем Twitter.

Пакистанский лидер отметил, что уже привился первой дозой китайской вакцины Sinopharm.

"У меня положительный результат теста... Да помилует Аллах всех больных COVID-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю", – говорится в сообщении.

Ариф Алви призвал соблюдать осторожность в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ранее COVID-19 заболел премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он, как и президент, также успел привиться лишь одной дозой вакцины. Также заразился коронавирусом министр обороны Пакистана Первез Хаттак.

Вакцинация от коронавируса в стране началась 3 февраля, через два дня после получения 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm из Китая. Этот препарат с эффективностью 79,3 процента сделан на основе инактивированного вируса и был одобрен как минимум в 16 странах.

Согласно последним данным Минздрава Пакистана, в стране отмечены более 659 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 598 тысяч человек выздоровели, 14,2 тысячи скончались.