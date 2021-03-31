Коронавирус в Грузии и соседних странах: цифры, ограничения, вакцинация

В Грузии и граничащих с ней Азербайджане, Армении, России и Турции идет вакцинация от коронавируса - но число новых случаев остается тревожным

Рост числа зараженных коронавирусом весной опять начался в Грузии и в соседних с ней государствах, а в мире говорят о третьей волне SARS-CoV-2.

С начала распространения выявлен уже более чем у 128,3 миллиона жителей планеты, а свыше 2,8 миллиона - скончались.

Коронавирус в Грузии

Число зараженных COVID-19 в Грузии пошло вверх – за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 616. За минувшие сутки вылечились 268 человек, а скончались – 5.

С начала пандемии коронавируса в Грузии выявлен 281 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 273 167 вылечились, 3 778 скончались, число активных больных – 4 790.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля прошлого года. В целом за этот период в стране проведено 3 389 798 тестов на коронавирус. Пик заболеваемости пришелся на осень и первую половину зимы, когда в Грузии выявлялось по несколько тысяч случаев COVID-19 в день, больницы были переполнены.

К весне ситуация стабилизировалась, однако цифры снова пошли вверх на фоне снятия большинства ограничений. В настоящее время в Грузии открыты воздушные границы, среди действующих правил: обязательное ношение масок и "комендантский час" - ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00. Ограничено в стране проведение многолюдных собраний и социальных мероприятий. Кроме того, в Грузии будут введены точечные ограничения – в тех местах, где зафиксирован рост новых случаев COVID-19.

В Грузии вакцинация препаратом англо-шведской компании AstraZeneca, носившим одноименное название и переименованным в Vaxzevria, началась с 15 марта, но процесс проходит в стране достаточно вяло. К этому времени вакцинировано 6 757 человек. Большая часть жителей Грузии относится к вакцинации достаточно скептически, а с гибелью медсестры после прививки желающих стало гораздо меньше.

Чтобы повысить доверие населения к вакцинации, Минздрав Грузии выделил 100 доз вакцины для известных людей в стране – в рамках акции прививки уже сделали два известных режиссера Гога Хаиндрава и Лана Гогоберидзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также Народный защитник страны Нино Ломджария.

Заинтересовать вакцинацией грузинские власти планируют также введением различных льгот и поощрений для вакцинированных.

Процесс вакцинации в Грузии сейчас идет двумя препаратами – Pfizer или Vaxzevria. В настоящее время вакцинироваться могут только медработники, лица старше 55 лиц и граждане, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами - граждане могут сами выбрать, каким из двух препаратов сделать прививку.

По последним данным, на вакцинацию до 14 апреля зарегистрированы 14 224 человека, из них желание прививаться препаратом Pfizer выразили более 10 тысяч граждан – лица старше 65 лет. В скором времени в страну поступит и сто тысяч доз китайской вакцины.

Массовая вакцинация против коронавируса в Грузии, предположительно, начнется с июля, когда в стране будут соответствующие запасы вакцины – с середины лета специалисты планируют создать центры массовых прививок в больших городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Каждый из них сможет прививать по 3-4 тысяч человек в день.

Коронавирус в Армении

В Армении зафиксирован значительный рост случаев заражения коронавирусом – за последние сутки в стране зафиксировано 1 148 случаев заражения COVID-19, 459 человек вылечились, 18 скончались.

Количество медцентров, занятых лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, в Армении 30 марта увеличили до 20, хотя в Минздраве страны отмечают, что это не максимальное количество больниц, отведенных под нужды ковид-инфицированных - в ноябре-декабре 2020 года количество медцентров достигало 29.

Первый случай коронавируса был выявлен в Армении 28 февраля прошлого года - за этот период в стране было проведено 853 829 тестов на коронавирус. С начала пандемии в Армении выявлено 192 639 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 173 064 человека вылечились, 3 515 скончались, число активных больных – 16 060.

Из-за широкомасштабного распространения болезни в Армении, в стране с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в Армении ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

Карантин в Армении предусматривает, в частности, особый режим въезда и выезда в страну, правила самоизоляции, а также ряд ограничений, в том числе, по линии общественных мероприятий, учебного процесса и экономической деятельности. По всей территории Армении должны применяться меры индивидуальной защиты, а при нахождении и передвижении за пределами места жительства обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

Армения до конца 2021 года планирует вакцинировать от коронавируса 10-15% населения. В стране одобрили применение трех вакцин - "Спутник V", Vaxzevria и Pfizer. Прививки будут делать по мере поступления вакцин. Те, кто входит в группу риска, будут вакцинированы за счет государства.

Вакцинацию в Армении начали в феврале, благодаря подаренным Россией дозам "Спутник V". По последним данным, в Армении вакцину получили более 600 медработников и людей из группы риска. Со следующей недели в Армении начнется вакцинация граждан Vaxzevria – в страну 28 марта доставлена партия из 24 тысяч доз этой вакцины. Речь идет прежде всего о медиках, лицах, имеющих хронические заболевания, тех, кому за 65, и так далее.

В ближайшее время ожидается очередная партия российской вакцины, порядка 15 тысяч доз, что позволит вакцинировать еще 7500 человек, которые входят в группу риска. Позже, когда будет возможность увеличить объемы поставок, вакцинацию пройдет и вторая группа – преподаватели, сотрудники полиции, МЧС, то есть те, кто по роду своей деятельности общается с большим количеством людей.

Коронавирус в Азербайджане

В последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно заражаются более двух тысяч человек, возросло и количество ежедневных смертей. Так за последние сутки в стране зафиксировано 2237 случаев заражения COVID-19, 787 человек вылечились, 29 скончались.

В связи с этим власти Азербайджана продлили до лета особый карантинный режим в стране. В частности, согласно решению, в апреле и мае движение общественного транспорта на территории Азербайджана прекращается на выходные.

Кроме того, в Азербайджане сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, таких как свадьбы и дни рождения. Возобновление работы бакинского метрополитена также не ожидается.

Коронавирус был впервые выявлен в Азербайджане 28 февраля 2020 года – за истекший период было всего проведено 2 873 658 тестов на коронавирус. С начала пандемии в Азербайджане выявлено 261 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 238 125 человек вылечились, 3 567 скончались, число активных больных – 20 021.

В настоящее время в Азербайджане осуществляется четвертая стадия процесса вакцинации. Сама процедура бесплатная и полностью добровольная.

Вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане стартовала 18 января - первыми вакцину получили медицинские работники. Вторая стадия охватила людей старше 65 лет, третья – старше 50 лет, а нынешняя четвертая – старше 40 лет.

Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

На сегодняшний день в Азербайджан доставлено около 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19 китайского производства. Первая партия вакцины Vaxzevria поступит в Азербайджан в первой декаде апреля - из Кореи пятого числа будет отправлено 84 тысячи доз этой вакцины. До конца мая в Азербайджан планируется импортировать в общей сложности 432 000 доз вакцины от COVID-19, принадлежащей компании AstraZeneca, несмотря на то, что отдельные инфекционисты призывали власти отказаться от этого препарата на фоне недавнего инцидента с медсестрой в грузинской больнице. Также в Азербайджан в течение восьми недель будут доставлены 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Коронавирус в Турции

В Турции за последние сутки зафиксировано 37 303 случая заражения коронавирусом, вылечились 19 925 человек, скончались - 155.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта 2020 года - за прошедшее время было проведено 38 102 747 тестов на коронавирус. С начала пандемии в Турции зафиксировано 3 277 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2 995 033 человека вылечились, 31 385 скончались, число активных больных – 251 462.

Из-за роста числа заболевших COVID-19 Турция ужесточила меры по борьбе с коронавирусом. В частности, комендантский час выходного дня вводится в 58 провинциях, вновь ставших зонами повышенного риска, в которых проживает 80% населения Турции. В число городов, на которые распространяются ограничения, входят также Стамбул, Измир, Анталья, Бурса, Трабзон, Ризе, Артвин и другие.

Во время комендантского часа кафе и рестораны могут работать только навынос, а в остальное время они должны принимать не более половины посетителей от своей вместимости.

По всей Турции также сохраняется существующий в будние дни комендантский час с 21:00 до 5:00.

Помимо этого, ограничения будет действовать в Турции и в течение месяца Рамадан, который начинается с 12 апреля. В частности, в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (вечерний прием пищи во время священного месяца) и сухуров (предрассветный прием пищи).

Вакцинация от коронавируса в Турции, которая проходит в четыре этапа, началась в январе 2021 года китайской вакциной СoronaVac. Сначала вакцину получили медики, пожилые люди и учителя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях выразил надежду на то, что вакцинация населения страны от коронавируса COVID-19 завершится в мае или июне этого года.

"Мы ждем из Китая 50 млн доз вакцины. Из Германии доставили 1,5 млн доз вакцины BioNTech. Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится", - заявил президент Турции журналистам.

Число граждан Турции, которые прошли вакцинацию, превысило 15 миллионов человек, при этом около семи миллионов получили обе дозы вакцины – около 8% населения.

Коронавирус в России

С начала пандемии в России выявлено 4 545 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4 166 172 человека вылечились, 98 850 скончались, число активных больных – 280 073.

Только за последние сутки в России зафиксировано 8 275 случаев заражения COVID-19, 10 176 человек вылечились, 408 скончались.

Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19 – с начала пандемии в РС проведено 120,2 миллиона тестов на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в России началась в декабре минувшего года – по последним данным, полный курс вакцинации получили более 6,8 миллиона россиян – около 5% от общего населения РФ. Приоритет в вакцинации имеют граждане старше 60 лет. На сегодняшний день эта возрастная группа составляет 46% от общего количества привитых.

На сегодняшний день россияне могут привиться двумя отечественными вакцинами — "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") центра Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Для граждан России вакцина бесплатна при обращении в пункты вакцинации. Несмотря на это и то, что сегодня вакцина в российских регионах более доступна, чем во многих европейских странах, россияне не спешат делать прививку от коронавируса.

По официальным данным, сейчас в России работает 4,5 тысячи стационарных прививочных пунктов и более тысячи - мобильных. Специалисты считают, что дна из важных задач – это информировать людей, где и когда они могут сделать прививку и зачем это нужно.

Власти России, со своей стороны, заявляют, что пока в стране не будет создан коллективный иммунитет, они не смогут отменить противоэпидемические ограничения.

Ограничительные меры вводятся или снимаются главами субъектов России в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.

Например, в Москве в общественных местах введен масочно-перчаточный режим, использовать маски рекомендуется и на улице, а проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий осуществляется при условии одновременного присутствия не более 50% зрителей от общей вместимости объекта.

Кроме того, функционирование образовательных организаций в очной форме осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований, рекомендательный характер носит требование о переводе сотрудников старше 65 лет на удаленную работу и гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания соблюдать режим самоизоляции.

В большинстве регионов России введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а в ряде из них и для беременных женщин.

Во многих регионах России кафе и рестораны работают с ограничениями по количеству посетителей, а в некоторых из них приостановлена работа в ночное время, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Более подробно с ограничениями, веденными в отдельных регионах России, можно ознакомиться здесь.

Материал подготовлен на основе открытых источников