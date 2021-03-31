В Молдове вводится режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

С 30 ноября 2020 года в стране несколько раз продлевался режим чрезвычайного положения в здравоохранении – в последний раз до 18 апреля

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Депутаты молдавского парламента решили ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа, сообщает Sputnik Молдова.

Согласно проекту, чрезвычайное положение в республике вводится на 60 дней – с 1 апреля по 30 мая.

Молдавское правительство, находящееся в отставке, порекомендовало парламенту ввести чрезвычайное положение, однако без четкого плана действий, которые могут последовать в случае введения ЧП.

И. о. премьера Аурелиу Чокой отметил, что в случае утверждения парламентом чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения плана действий.

"Введение чрезвычайного положения предоставит дополнительные прерогативы чрезвычайной комиссии. Активируется Единый центр контроля Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ушедшему в отставку правительству предоставляются дополнительные права, в том числе вносить изменения в законодательство, вмешиваться в закон о бюджете и так далее", – отметил Чокой.

Принятое решение предусматривает, что распоряжения национальной комиссии по чрезвычайному положению станут обязательными к выполнению для органов власти, экономических агентов, государственных институтов, они будут вступать в силу с момента утверждения. Режим ЧС предусматривает установление специального режим въезда/выезда из страны; введение режима карантина; запрет на проведение массовых мероприятий; распоряжение о рационализации потребления продуктов питания; возможность мобилизации граждан для оказания общественно-значимых работ; возможность реквизиции имущества для ликвидации последствий ситуации.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.