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Ситуация во Франции в связи с коронавирусом

Во Франции вводят общенациональный локдаун

© AFP / PHILIPPE DESMAZES
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210401/251341726/Vo-Frantsii-vvodyat-obschenatsionalnyy-lokdaun.html

На протяжении месяца жители Франции обязаны будут соблюдать строгие карантинные ограничения

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального локдауна в стране на четыре недели, передает РИА Новости.

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Ранее карантинные ограничения действовали в 19 департаментах Франции, с этой субботы они распространятся на всю страну.

"Школьное расписание будет адаптировано, чтобы не оставлять наших детей одних. Конкретно это означает, что на следующей неделе школьные занятия будут проходить дома", – сказал французский лидер в телеобращении к нации.

Он уточнил, что с 12 апреля начнутся двухнедельные весенние каникулы, после которых дети смогут вернуться в детские сады и начальные школы. Студенты колледжей и лицеев продолжат заниматься дистанционно и вернутся в классы с 3 мая.

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