Гороскоп на 2 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в пятницу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 2 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого - предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 2 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Гороскоп советует Овнам первую половину 2 апреля посвятить творчеству, коммерции, строительству или ремонту. Представители этого знака зодиака могут смело с утра отправиться в поездки и проводить любые встречи, ибо почти все знакомства в этот день очень интересны, а романтические к тому же и многообещающи. Во второй половине дня Овнов ожидают тревоги и волнения, поэтому гороскоп рекомендует провести этот период на свежем воздухе в обществе родных и близких. Овнам следует сегодня внимательнее отнестись к своему здоровью и не перенапрягаться.

Телец

Благоприятный день ждет Тельцов 2 апреля – представители этого знака зодиака смогут справиться с любыми делами, но звезды советуют поделиться работой и ответственностью, чтобы быстро не переутомиться. Гороскоп рекомендует Тельцам сегодня воздержаться от деловых поездок и встреч, ибо они склонны замечать в этот день только слабости и недостатки окружающих. Благоприятно 2 апреля для общения с противоположным полом – случайная встреча может перерасти в длительные гармоничные отношения. Вечером самочувствие Тельцов возможно ухудшится – возможна легкая депрессия, но здоровый сон восстановит силы.

Близнецы

Космос благоволит 2 апреля Близнецам и подарит все шансы этому знаку зодиака произвести впечатление на собственное руководство и деловых партнеров, а также подняться по служебной лестнице. Решительность и усидчивость Близнецов дает им ощутимое преимущество над конкурентами. По гороскопу, не слишком благоприятен этот день для личных отношений, которые испорчены сомнениями и подозрениями, но к вечеру усилится влияние позитивных тенденций, и у Близнецов появится возможность достичь взаимопонимания с близкими.

Рак

Звезды помогут Ракам 2 апреля в попытке реализовать самые честолюбивые замыслы и начать выгодное дело. Благоприятен день и для творческой деятельности и решения давно возникших проблем. Гороскоп не рекомендует представителям этого знака зодиака браться за новые проекты, ибо они окажутся более трудоемкими и сложными, чем предполагалось. По гороскопу, Раки слишком углубились в карьеру и думают только о профессиональных достижениях, поэтому он советует этому знаку зодиака больше времени уделить родным, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации.

Лев

Космос поможет Львам сегодня достичь успеха в реализации важных замыслов. Звезды советуют знаку зодиака не довольствоваться малым и бросить вызов неблагоприятным обстоятельствам. С утра благоприятное время для проведения любых встреч и контактов, в ходе которых Львы смогут проявить свои лучшие качества. Вторая половина 2 апреля принесет много волнений и тревог - Львы могут быть чрезмерно раздражительны, поэтому гороскоп рекомендует не поддаваться перепадам своего настроения и не травмировать как свою нервную систему, так и окружающих. Отношения Львов с партнером могут зайти в тупик, но не следует делать преждевременных выводов и принимать необдуманные решения.

Дева

Дев 2 апреля ожидает рутинный день – представители знака зодиака вынуждены заниматься делами, не вызывающими у них интереса, исправлять ошибки, допущенные коллегами и партнерами, а также решать чужие проблемы. Плохое настроение Дев помешает им сконцентрироваться на решении серьезных проблем, что может только сыграть на руку недоброжелателям. Звезды советуют Девам сохранять спокойствие и не идти на поводу у своих эмоций, ибо из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий они могут стать мишенью для нападок. И на личном фронте сегодня не все гладко - придется мирить поссорившихся близких, веселить и воодушевлять загрустивших.

Весы

Катастрофически убыточный день ожидает Весов 2 апреля – представителям этого знака зодиака следует быть готовым к серьезным расходам и финансовым потерям, избежать которых не поможет даже чрезмерная экономность. Гороскоп предостерегает Весов от пустых обещаний и обманов и советует ограничить общение с друзьями и знакомыми. Покоя Весы не найдут и дома, где им придется пережить небольшие семейные неприятности, поэтому звезды рекомендуют отправиться вечером на прогулку в одиночестве, чтобы не испортить настроение близким. Неблагоприятно 2 апреля и для здоровья – возможна общая усталость на фоне ослабления иммунитета.

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпионам проявить 2 апреля больше гибкости - не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты, чтобы день прошел в целом удачно. Недоброжелатели, недооценивающие ум и наблюдательность Скорпионов, попытаются загнать их в ловушку, но звезды советуют представителям знака зодиака не сдаваться и амбициозно идти к намеченной цели. Вечером Скорпионам удастся отдохнуть в кругу родных дома или съездить куда-то с друзьями. Одиноких представителей знака зодиака ожидает романтическое свидание и масса приятных впечатлений. Позаботиться знаку зодиака нужно о здоровье – тем Скорпионам, у которых сидячая работа, нужно регулярно делать упражнения для спины.

Стрелец

Стрельцы сегодня, не прикладывая особых усилий, смогут кого угодно убедить в своей правоте, поэтому гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака 2 апреля посвятить деловым переговорам, а также встречам с влиятельными людьми и потенциальными партнерами, способными поддержать их начинания. С финансовой точки зрения у Стрельцов в этот день все складывается удачно – им вернут деньги, о которых они забыли. Не все гладко у семейных Стрельцов, а вот одиноких представителей знака зодиака 2 апреля ждут судьбоносные встречи. Стрельцам больше внимания нужно уделить здоровью и режиму питания.

Козерог

Звезды обещают Козерогам 2 апреля улучшение финансового положения или радость от удачной покупки. В то же время гороскоп призывает представителей знака зодиака запастись терпением и преодолеть преграды тонкой дипломатией и умелой игрой на чужих слабостях. И в личных отношениях не все спокойно - возможны разногласия с партнером, но конфликт удастся предотвратить, избегая упреков и не опускаясь до оскорблений. Одиноким Козерогам космос готовит неожиданные романтические приключения. Гороскоп рекомендует Козерогам 2 апреля избегать шумных компаний и застолья - это может негативно повлиять на их здоровье.

Водолей

Звезды советуют Водолеям сегодня браться за новые проекты, но только в том случае, если проверенные партнеры пообещали им помочь. С утра Водолеи могут столкнуться с серьезными провокациями и неприятными инцидентами, потому гороскоп рекомендует им 2 апреля проявить гибкость и избегать резких, категоричных высказываний, чтобы эмоции не вовлекли их в конфликт. Эмоциональным Водолеям нужна смена обстановки, следовательно, на вечер стоит запланировать что-нибудь необычное. В то же время гороскоп предупреждает их не давать партнеру повода для ревности, которая пагубно отразится на романтических отношениях.

Рыбы

Космос благоволит 2 апреля Рыбам - многие желания представителей знака зодиака будут исполняться, и в ближайшее время, благодаря своей сообразительности и быстроте реакции, они с минимальными усилиями смогут реализовать самые смелые планы. Благоприятно 2 апреля для деловых операций – Рыбы смогут получить спонсорскую помощь, кредит или ссуду. Многие представители этого знака зодиака получат шанс создать хорошую базу для продвижения вперед. Отношения с близкими складываются легко и гармонично - семейные Рыбы ощутят обновление чувств, а одиноким представителям знака зодиака предначертана романтическая встреча.

Материал подготовлен на основе открытых источников