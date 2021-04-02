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Работа лаборатории. Архивное фото

Беларусь начинает работу по созданию вакцины от коронавируса

© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (8)
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Sputnik Грузия
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Мероприятия, предусмотренные распоряжением президента по созданию вакцины, рассчитаны до 2023 года

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым установлены положения о создании отечественной вакцины против коронавируса, сообщает Sputnik Беларусь.

План, который предусмотрен документом, рассчитан до 2023 года и касается Министерства здравоохранения и Национальной академии наук.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

"В частности, определены организации – исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний", – сказали в пресс-службе главы государства.

В организации НАН и Минздрава будет поставлено необходимое оборудование, которое потребуется для создания препарата против COVID-19.

Кроме того, в рамках запланированных мероприятий будет реконструирован центр экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.

Вакцина Спутник Лайт
photo : press-service of N. F. Gamaleya Federal Research Center for Epidemiology & Microbiology
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

В настоящее время Беларусь производит вакцину "Спутник V" по российским технологиям на базе "Белмедпрепаратов". Первая партия была разлита в конце февраля. Планируется, что промышленный выпуск российской вакцины составит до 500 тысяч доз в месяц.

Сейчас прививочная кампания в стране идет российским "Спутником V" и китайским "Синофармом". Минск и Пекин обсуждают вопросы локализации производства вакцины из КНР в Беларуси.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (8)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Беларусь

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