Гороскоп на 5 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 5 апреля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 5 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос благоволит сегодня Овнам – представители знака зодиака легко и просто смогут решать многие вопросы, начиная от мелких дел до принятия ответственных и важных решений. Благоприятно сегодня и для творческой деятельности – у Овнов есть шанс создать нечто необыкновенное. Гороскоп рекомендует знаку зодиака руководствоваться 5 апреля практическими соображениями и не отвлекаться на малозначительные вещи. Звезды советуют Овнам уделить сегодня внимание своим родным – устроить совместный поход в кино или театр, а также преподнести подарки, о которых члены семьи давно мечтают. Одиноких Овнов ждут изменения в личной жизни.

Телец

По гороскопу Тельцам 5 апреля благоприятно заниматься творческой деятельностью - удачными сегодня для представителей этого знака зодиака будут деловые поездки и контакты, а также роль посредника или консультанта. Звезды рекомендуют Тельцам двигаться к поставленной цели планомерно и последовательно, сохраняя хладнокровие и готовность к компромиссам, чтобы добиться успеха. Благоприятно сегодня и для активного отдыха на свежем воздухе, развлечений, общения с друзьями и приема гостей. Однако Тельцам, чтобы не стать причиной конфликта, нужно проявить великодушие и такт и избегать стремления командовать в доме. Звезды сулят этому знаку зодиака удачу и на любовном фронте. Хороший день и для зачатия.

Близнецы

Близнецам 5 апреля удастся добиться поставленной цели – достойные результаты этому знаку зодиака принесет непреодолимое желание к успеху. Гороскоп предостерегает Близнецов от недругов и советует им, в случае осложнений, которые сегодня вероятны, положиться на свою интуицию и прибегнуть к помощи деловых партнеров и друзей. Гороскоп рекомендует Близнецам в вопросах, касающихся финансовых вложений взвесить все "за" и "против", чтобы избежать серьезных потерь. Благоприятно сегодня и для общения с представителями противоположного пола.

Рак

Гороскоп предостерегает Раков 5 апреля от планирования командировки и рекомендуют трезво оценить ситуацию и не гоняться за пустыми проектами. Ракам не следует проявлять сегодня активности в коммерческих делах и в незнакомой и сложной ситуации представители знака зодиака могут обратиться за помощью к деловому партнеру. Во второй половине дня самочувствие Раков ухудшится - звезды советуют этом знаку зодиака не конфликтовать с окружающими и не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам. В жизни одиноких Раков появится любимый человек и наступит период романтических признаний. Гороскоп предупреждает Раков, чтобы не переедали и не увлекались острыми блюдами, в противном случае им не избежать гастрита.

Лев

Звезды советуют Львам сегодня реализовать творческие порывы - благоприятно 5 апреля для самовыражения и укрепления авторитета. Способствовать удачному ходу дел будет нестандартный подход представителей этого знака зодиака к ситуации. Стремление Львов к признанию может втянуть их в рискованные и сомнительные финансовые операции. Гороскоп рекомендует Львам прежде чем предпринять какой-либо важный шаг задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму. Возможны серьезные конфликты и с близкими. Гороскоп советует Львам прислушаться к советам, чтобы день прошел с наименьшими осложнениями.

Дева

Космос благоволит сегодня Девам – представители знака зодиака смогут 5 апреля привлечь к своим проектам новых союзников и найти новый источник заработка. Звезды не советуют Девам сегодня обращать внимание на мелкие детали - главное формально сдать проект, а потом уже отшлифовать его. Запланированные действия окажут куда большее влияние на жизнь Дев, чем ожидалось. Они смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь - это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.

Весы

Благоприятно 5 апреля для тех Весов, которые ждали случая реализовать свои амбиции. Гороскоп рекомендует для реализации намеченных планов использовать вежливую настойчивость, а не грубость и бестактность, а также по возможности избегать контактов со скользкими людьми. Весы могут рассчитывать на помощь и поддержку близких людей, если проявят инициативу в решении семейных проблем. При этом звезды советуют представителям знака зодиака не позволять себе резкости суждений и категоричности мнений. Вечер Весы могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через интернет лучше отказаться – велика вероятность, что товар окажется не таким, как его показали.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 5 апреля хорошо подумать, прежде чем начинать какие-то действия, направленные на свое будущее. Об отдыхе Скорпионам сегодня нужно забыть, и трудиться, засучив рукава. Благоприятно сегодня для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, правда возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. Гороскоп не рекомендует этому знаку зодиака сегодня изливать душу малознакомым людям, лучше провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

У Стрельцов 5 апреля появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы – представители этого знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Гороскоп рекомендует Стрельцам принимать решение самостоятельно, положившись на свою интуицию. В то же время Стрельцы с удивлением обнаружат, что сегодня работают не настолько эффективно и качественно, как им казалась, что наверняка станет стимулом к повышению эффективности их деятельности. Возможно личная жизнь знака зодиака удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в положении.

Козерог

К Козерогам планеты сегодня расположены – представители знака зодиака 5 апреля смогут определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров и найти новый источник заработка. Те Козероги, которые не захотят брать на себя ответственность, будут просто искать себе оправдания. Самый эффективный способ для Козерогов поддерживать сегодня связь с другими людьми - расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. В противном случае Козероги будут чувствовать раздражение, не говоря уже о том, что общаться им придется с людьми, с которыми не сходятся во вкусах.

Водолей

Водолеев 5 апреля ждет сложный день - полный обид, недоразумений и конфликтов. Звезды советуют знаку зодиака не расстраиваться, если сегодня что-то не получится по работе, возможно, это и к лучшему. Гороскоп рекомендует сегодня Водолеям заниматься только неотложными житейскими делами – вероятны конфликты в семье, ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают Водолеев от крупных расходов – вероятно, они подумают, что осуществляют удачное вложение средств, но, задав несколько вопросов, поймут, что не заметили некоторых фактов, и откажутся от достаточно сомнительной сделки. В затруднительной ситуации гороскоп рекомендует спросить совета у человека, которому знак зодиака доверяет.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 5 апреля сохранить с начальством формальные отношения и не переходить на приватные, которые в дальнейшем помешают знаку зодиака в продвижении по службе. Звезды советуют Рыбам не делать сегодня поспешных выводов и тем более отчаянных действий, а лучше остаться в роли наблюдателя. Рыбы 5 апреля ждут приятные знакомства – их общество будет приятно многим, что прибавит знаку зодиака уверенности в себе. Гороскоп рекомендует Рыбам уделить немного времени себе – сходить на шопинг, в элитный ресторан, сделать расслабляющий массаж или просто поваляться на диване в свое удовольствие и посмотреть любимый фильм.

Материал подготовлен на основе открытых источников