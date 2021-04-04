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Пандемия коронавируса - прохожие в масках на улице Кишинева, Молдова

Комендантский час введен в двух крупнейших городах Молдовы

© AP Photo / Roveliu Buga
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1829)
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В двух крупнейших городах Молдовы вступил в силу особый режим передвижения — запрещено без уважительной причины находиться на улицах с 23.00 до 05.00

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Ограничение на свободное передвижение жителей Кишинева и Бельц в ночное время c 3 апреля введено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках ранее объявленного по всей стране режима чрезвычайного положения, сообщает Sputnik Молдова.

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© AP Photo / Koji Sasahara
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Исключения действуют для передвижения в профессиональных целях, с работы и на работу, по медицинским показаниям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (необходимо предъявить билет на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт в случае проверки).

Власти сообщили, что при проверке граждане, которые передвигаются во время комендантского часа по служебной необходимости, обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение, или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель), или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

Если причина передвижения личная, то необходимо предъявить по запросу правоохранительных органов декларацию о собственной ответственности, включающую имя, фамилию, дату рождения, домашний адрес, причину и продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1829)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Молдова

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