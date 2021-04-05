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Вакцинация препаратом Pfizer

Врачи развенчали миф о чипировании при вакцинации от коронавируса

© REUTERS / LUCY NICHOLSON
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1833)
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Несмотря на добровольность вакцинации, важно популяризировать вакцинирование и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания, объясняет медик

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Метод так называемого "чипирования" на самом деле заложен в основу вакцинации – в организм человека вводят носитель информации в виде ДНК, РНК или самого убитого вируса, именно в результате этого биосистема начинает вырабатывать антитела, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский. 

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"Кто-то и вовсе придумал, что вакцинация – это чипирование населения, с очень негативной коннотацией. Хотя в каком-то смысле, в основе вакцинации действительно заложен принцип чипирования, то есть носитель информации – ДНК, РНК или сам убитый вирус – искусственно вводится в ваш организм для того, чтобы ваша биологическая система запустила программу производства определенного белка – антител", – сказал он.

По словам медика, несмотря на добровольность вакцинации от коронавируса, очень важно популяризировать вакцинирование и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.

Кроме того, как рассказал Островский, население продолжает безответственно относиться к своему здоровью и отказывается воспринимать смертельную опасность COVID-19.

"Пока человек не попадет в отделение реанимации, до тех пор, пока к нему не подкатят аппарат искусственной вентиляции легких, он считает, что это его не коснется, что это к нему не имеет отношения", – подытожил врач.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1833)

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