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Очередь грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге. Архивное фото

Дорога открыта, но очередь из фур не редеет: что происходит на Ларсе?

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210405/251373784/chto-proiskhodit-na-larse.html

Атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян прокомментировал ситуацию у КПП "Верхний Ларс"

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Несколько тысяч грузовых машин скопилось на дороге к КПП "Верхний Ларс" (на границе Грузии с Россией) с российской стороны, сообщает Sputnik Армения

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ полностью открыта>> 

Участок Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс больше недели был закрыт для большегрузов из-за непогоды. Уже несколько дней как путь открыт, однако на подъезде и на территории КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы сохраняются длинные очереди.

По словам атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арама Тананяна, это нормальное явление, поскольку на протяжении долгого времени путь был заблокирован.

"По данным на 4 апреля, только на территории Кабардино-Балкарии образовалась примерно 5-километровая очередь из большегрузов. 13-километровая очередь возникла при въезде в Осетию, во Владикавказе – 10-километровая очередь из фур", – сказал Тананян.

Помимо этого, в районе Махачкалы образовалась очередь в несколько десятков километров. Как пояснил Тананян, рассчитать количество застрявших фур можно исходя из того, что порядка 100 машин образуют очередь в 2 километра.

Снегоуборочная техника на участке военно-грузинской дороге
photo: Roads Department of Georgia / FB
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта

А уже в окрестностях самого КПП "Верхний Ларс", как отметил атташе, сохраняется 4-километровая очередь.

"Все эти фуры еще должны заехать из России в Грузию, между тем, ежедневно добавляется дополнительное количество машин. Из них 10-15% – грузовики армянских перевозчиков", – сказал Тананян.

По его подсчетам, для стабилизации ситуации понадобится дней 20.

Тананян сообщил, что сотрудники КПП работают бесперебойно, на износ. Только 4 апреля в оба конца было пропущено свыше тысячи транспортных средств, из них только 600 – из России в Грузию.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога – единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.

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Теги:
Верхний Ларс, Россия, Грузия, Армения

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