Как выспаться? Врач назвал эффективный способ

Смена матраса, подушки или покупка "высокотехнологичной пижамы" вряд ли помогут избавиться от проблем со сном, считают специалисты

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Понизить температуру в спальне на несколько градусов - таков, по мнению американского невролога Криса Уинтера, метод решения многих проблем со сном, пишет издание Men’s Health.

Эксперт считает, что прохлада не только способна избавить от бессонницы, но и может помочь более качественно выспаться и эффективно отдохнуть. При этом он утверждает, что смена матраса, подушки или приобретение "высокотехнологичной пижамы" вряд ли помогут избавиться от проблем со сном.

Любопытное замечание - врач посоветовал ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. "Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — объяснил Уинтер.

Кроме того, по мнению американского врача, сокращение употребления алкоголя, медитация и физические упражнения также помогут улучшить качество сна.

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