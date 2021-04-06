Плюс шесть миллиардов за сутки: Илон Маск вновь сказочно разбогател

Сегодня состояние знаменитого предпринимателя и инженера оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Маск занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Илон Маск вновь несказанно разбогател – состояние владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla за сутки возросло на 6 миллиардов долларов. Это произошло из-за роста стоимости акций американского производителя электромобилей, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Теперь состояние известного предпринимателя и инженера оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Маск занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.

По информации Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.

Дело в том, что акции Tesla 5 апреля подорожали на 4,4% – до 691,05 доллара, между тем в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.

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