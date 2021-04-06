"Меладзе лучший, дышите, если согласны" – как Валерий покоряет соцсеть

Страсти по Меладзе плавно перешли со средней возрастной категории в молодежь и в самую популярную социальную сеть

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе поделился забавным видео в соцсети TikTok и получил множество восторженных комментариев от подписчиков.

Меладзе создал TikTok в декабре 2020 года, но популярность среди молодых пользователей этой соцсети он получил еще до этого, благодаря своим же песням и чувству юмора.

В последнем ролике артист примерил головной убор, который в народе называют "кепкой таксиста". В видеокомпеляции поклонники исполнителя также могут увидеть кадр из выпуска 1996 года "Старые песни о главном", где Меладзе предстал в образе таксиста с такой же кепкой, исполняя песню "Ямайка".

Под видео так и кишат комментарии довольных пользователей: "Меладзе лучший, дышите, если согласны" (комментарий набрал более 9 тысяч лайков), "Мой мужчина мечты в тиктоке!", "Я в раю, у меня в реках появился мой любимый Валерочка Меладзе".

​К слову, просмотров под этим видео набралось уже более 800 тысяч и более 150 тысяч лайков.

Меладзе Валерий Шотаевич родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.