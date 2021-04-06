"Наслаждаюсь каждым днем" – Софико Шеварднадзе рассказала о своем материнстве

Известная журналистка поблагодарила всех за поздравления с днем рождения своего первенца, который родился 24 марта

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Журналистка и внучка экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе Софико Шеварднадзе, недавно впервые ставшая мамой в 42 года, рассказала в Instagram о своем материнстве.

Журналистка поблагодарила всех за поздравления с днем рождения своего первенца, который родился 24 марта.

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"Ну, что сказать, как говорится, новая жизнь, новые интересы. Еще во время беременности стало понятно, что перемены затронут не только мое внутреннее состояние, но и профессиональную деятельность. Моя новая роль найдет отражение в новых выпусках "Просто о сложном". Да, помимо любимых вами тем, новый сезон будет посвящен, в том числе, и теме материнства", – пишет Шеварднадзе.

По словам журналистки, она каждый день задается вопросами о том, можно ли подготовиться к материнству или это происходит само собой, или что вообще значит быть хорошей мамой, как совмещать работу, воспитание, ребенка и другие немаловажные вопросы.

"Вопросы, которые я задаю себе каждый день, и которые вскоре буду обсуждать и с вами, и с лучшими экспертами в этой области. Скоро я выйду на связь и поделюсь с вами всеми своими мыслями и чувствами. А пока наслаждаюсь каждым днем с моим сыном. Это невероятное счастье", – говорит новоиспеченная мама.

Весь срок Шеварднадзе пыталась не афишировать свою беременность и не публиковала в соцсетях кадры с округлившимся животом. Хотя однажды о приближающемся материнстве она проговорилась в приложении Clubhouse около месяца назад. Подробности тогда она рассказывать не стала. Кто отец малыша, также неизвестно. Телеведущая не замужем.

В разное время Шеварднадзе приписывали романтические связи с разными мужчинами, а в числе ее возможных возлюбленных был и актер Алексей Чадов. В официальном браке Софико не состояла.

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