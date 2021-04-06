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Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Bolat Shayhinov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1836)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210406/251386632/Prezident-Kazakhstana-privilsya-rossiyskoy-vaktsinoy-Sputnik-V.html

Казахский лидер призвал граждан страны последовать своему примеру и сделать прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V">>

Глава государства исплользовал препарат, произведенной карагандинским фармацевтическим заводом.

"После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По словам Уали, президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

Вид из окна самолета
© CC0 / Pixabay
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"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1836)
Теги:
Вакцинация, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев

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