Президент Казахстана привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Казахский лидер призвал граждан страны последовать своему примеру и сделать прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V">>

Глава государства исплользовал препарат, произведенной карагандинским фармацевтическим заводом.

"После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По словам Уали, президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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