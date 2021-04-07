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Собака породы сиба-ину

Не трогать питомцев: рекомендации ВОЗ инфицированным коронавирусом

photo : Pixabay / ayachiyo
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1838)
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Самые опасные мутации вируса – межвидовые: если вирус передается от человека к животному, изменения могут быть непредсказуемыми

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. ВОЗ просит заболевших коронавирусом свести к минимуму контакты с домашними питомцами. Причина – возможные межвидовые мутации вируса.

В мире известны случаи, когда коронавирусом заболевали коты, собаки и другие животные. Но новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения продиктованы не только заботой о домашних питомцах.

Пандемия коронавируса COVID 19 - люди в масках в Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Фаза распространения коронавируса в мире остается острой - ВОЗ

Как рассказала РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, это связано в первую очередь с тем, что из-за передачи вируса от человека к животному могут происходить опасные мутации.

"Рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей", – объяснила она.

В России в конце марта зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных – препарат "Карнивок-Ков". 

Массовое производство планируют запустить уже в апреле. Испытывать вакцину для животных начали в октябре прошлого года. Среди испытуемых – коты, собаки, песцы, норки. Доказано, что вакцина безопасна, а уровень вырабатываемых антител у привитых хвостатых достигает 100%.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1838)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения

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