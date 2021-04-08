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Медики скорой помощи в Токио

В Японии впервые пересадили легкие пациентке, переболевшей COVID-19

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1839)
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Пациентка тяжело перенесла воспаление легких после коронавируса, ее сын с супругом решили стать донорами матери и пересадить ей часть легкого

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Специалисты клиники Киотского университета в Японии заявили, что осуществили первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, пострадавшей от осложнений после пневмонии, вызванной COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что женщина тяжело заболела воспалением легких от коронавируса в конце 2020 года. К больной был подключен так называемый аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) – он дублирует функции сердца и легких.

Так как восстановление ее поврежденных фибриозом легких не представлялось возможным, ее муж и сын решились стать донорами, и врачи провели 11-часовую операцию по пересадке части их легких пациентке.

В данное время она находится в реанимации и если пойдет на поправку, то сможет вернуться к нормальной жизни, как ожидается, через три месяца. Состояние ее супруга и сына также благоприятное, сообщает телеканал.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире осуществляется 3 400 пересадок легких. Японские ученые утверждают, что провели трансплантацию легочных тканей пациентке, переболевшей коронавирусом, впервые в мире.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1839)

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