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Доставка вакцины Спутник V в Ереван

Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Ереван

photo : Sputnik / Stringer
Общество
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Sputnik Грузия
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Первую партию приобретенной Арменией вакцины лично встретил советник посольства России в Ереване

ТБИЛИСИ, 8 апр - Sputnik. Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в столицу Армении, сообщает Sputnik Аhмения со ссылкой на Россотрудничество.

Самолет с медицинским грузом в аэропорту "Звартноц" лично встречал советник посольства России в Ереване Павел Курочкин. 

"Это 15 тысяч доз вакцины, поступившей в Армению, которые будут направлены на вакцинацию слоев населения, находящихся в зоне риска", – сказал Курочкин. 

По словам дипломата, это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Россией Армении в борьбе с пандемией, которая началась еще в прошлом году и "является наиболее ярким примером нашего союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ереван  рассчитывает закупить около миллиона доз вакцины "Спутник V".

Произведенная российским Центром им. Гамалеи вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она уже одобрена более чем в 50 странах. Общее население этих государств превышает 1,5 миллиарда человек.

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