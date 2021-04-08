Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Ереван

ТБИЛИСИ, 8 апр - Sputnik. Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в столицу Армении, сообщает Sputnik Аhмения со ссылкой на Россотрудничество.

Самолет с медицинским грузом в аэропорту "Звартноц" лично встречал советник посольства России в Ереване Павел Курочкин.

"Это 15 тысяч доз вакцины, поступившей в Армению, которые будут направлены на вакцинацию слоев населения, находящихся в зоне риска", – сказал Курочкин.

По словам дипломата, это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Россией Армении в борьбе с пандемией, которая началась еще в прошлом году и "является наиболее ярким примером нашего союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Ереван рассчитывает закупить около миллиона доз вакцины "Спутник V".

Произведенная российским Центром им. Гамалеи вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она уже одобрена более чем в 50 странах. Общее население этих государств превышает 1,5 миллиарда человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале