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Вакцинация

Россия подаст заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах

© photo: Sputnik / Chedli Ben Ibrahim
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210408/251403547/Vektor-podast-zayavki-na-registratsiyu-EpiVakKorony-v-drugikh-stranakh.html

Российская сторона получила уже более 60 зарубежных предложений о регистрации "ЭпиВакКороны"

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.  Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов планирует подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других странах, сообщает РИА Новости.

По словам Максютова, интерес к данной вакцине есть.

"Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений", – сказал Максютов.

Он отметил, что приоритетом остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты россиян.

"ЭпиВакКорона" – вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".

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