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Певица Вера Брежнева

"Вера, это дно" – чем жена Константина Меладзе вызвала негодование подписчиков

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Общество
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Темы:
Светская хроника (449)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210408/251405812/Vera-eto-dno---chem-zhena-Konstantina-Meladze-vyzvala-negodovanie-podpischikov.html

Хотела показать свою начитанность, а показала другое – как певица попала в неловкую ситуацию из-за одного невинного снимка с отдыха

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Популярная певица и супруга музыкального продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева вызвала негодование подписчиков, опубликовав в Instagram фото, на котором она читает книгу в бикини. 

"Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И, наконец-то, вернула себе время на то, что я очень люблю – чтение. Поняла, как соскучилась по книгам. Вы читаете? У вас есть на это время? Что читаете? "Эссенциализм. Путь к простоте" сейчас мне очень в тему", –пишет исполнительница.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Естественно, большая часть фолловеров знаменитости сразу же обратила внимание на неуместность "обнаженки" Веры в посте, касающемся чтения. Одних подписчиков формы Брежневой восхитили, а другие – обвинили звезду в пошлости.

"Вера, ты красавица, мы тебя любим, зачем такое фото?", "Воувоу, полегче", "Если честно, то книгу то я и не сразу заметил", "Да ладно сказки рассказывать, скажи уж решила свою эротику на обозрение публики выставить", "Тю... во бабули дают...", "Вера, это дно. Отписываюсь от Вас!", "С удовольствием читаю все произведения Достоевского. А ваше фото не о книге. Пошловато", "Я считаю, что звезда должна быть приличная", – пишут недовольные пользователи Сети.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились больше пяти лет назад. В 2015 году в Форте-дей-Марми был зарегистрирован его брак с Верой Брежневой – певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра". Однако пара редко выходит вместе в свет и выкладывает совместные фото.

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Темы:
Светская хроника (449)

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