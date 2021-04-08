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Вакцина Sputnik V доставлена в Словакию

Жители Германии высказались о российской вакцине "Спутник V"

photo : press-service of the Government of Slovakia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1842)
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Sputnik Грузия
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При этом 19% опрошенных заявили, что не стали бы использовать такую возможность, 14% – не определились

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Свыше половины жителей Германии готовы привиться вакциной российского производства "Спутник V", сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на социологическое исследование.

По данным газеты, 55% участников опроса выразили готовность сделать прививки российским препаратом от коронавируса, когда его зарегистрируют в Евросоюзе. При этом 19% опрошенных заявили, что не стали бы использовать такую возможность, 14% – не определились, а 12% граждан сообщили, что вообще не желают прививаться от COVID-19.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Times: Германия признала эффективность российской вакцины "Спутник V"

При этом Handelsblatt не приводит детали исследования – число его участников, время проведения и погрешность.

В среду, 7 апреля, Минздрав Баварии заключил с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о намерениях, выразив таким образом желание приобретать вакцину "Спутник V". Если препарат будет зарегистрирован в ЕС, регион может уже в середине лета получить до 2,5 миллиона доз.

Позже еще несколько федеральных земель Германии заявили о готовности покупать "Спутник V".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1842)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Германия, Россия

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