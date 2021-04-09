01:16 10 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве

Можно ли смешивать вакцины от коронавируса – рекомендации ВОЗ

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1844)
72 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/0b/249422419.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210409/251421604/Mozhno-li-smeshivat-vaktsiny-ot-COVID--rekomendatsii-VOZ.html

Из-за вопросов к британо-шведской вакцине AstraZeneca перед многими странами встал вопрос: что делать, если уже был введен первый компонент препарата?

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения не знает, к каким последствиям может привести вакцинация от коронавируса разными препаратами, поэтому не рекомендует "смешивать" вакцины.

Эпидемия коронавируса - мужчина в маске с собакой в машине
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Не трогать питомцев: рекомендации ВОЗ инфицированным коронавирусом

В связи с сообщениями о серьезных побочных эффектах после применения вакцины AstraZeneca перед многими странами встал вопрос: что делать с теми, кто уже получил первую дозу препарата и нуждается в окончании курса двухкомпонентных прививок?

Ранее Минздрав Франции заявил, что получившие первую прививку AstraZeneca лица младше 55 лет смогут сделать вторую дозу другим препаратом. Это решение прокомментировал директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это ("смешивать" вакцины – Sputnik). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", – отметил он.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1844)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Скорбящие обнимаются возле Букингемского дворца после того, как было объявлено о смерти принца Филиппа
Слезы, цветы, приспущенные флаги: британцы скорбят по принцу Филиппу - фото
Против всех - тысячи разочарованных грузин вышли на акцию
Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться