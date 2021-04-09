Можно ли смешивать вакцины от коронавируса – рекомендации ВОЗ

Из-за вопросов к британо-шведской вакцине AstraZeneca перед многими странами встал вопрос: что делать, если уже был введен первый компонент препарата?

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения не знает, к каким последствиям может привести вакцинация от коронавируса разными препаратами, поэтому не рекомендует "смешивать" вакцины.

В связи с сообщениями о серьезных побочных эффектах после применения вакцины AstraZeneca перед многими странами встал вопрос: что делать с теми, кто уже получил первую дозу препарата и нуждается в окончании курса двухкомпонентных прививок?

Ранее Минздрав Франции заявил, что получившие первую прививку AstraZeneca лица младше 55 лет смогут сделать вторую дозу другим препаратом. Это решение прокомментировал директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это ("смешивать" вакцины – Sputnik). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", – отметил он.