Туристам будут доплачивать за путешествие на Мальту

На 10 процентов будет увеличена компенсация тем, кто решил остановиться на острове Гозо, который принадлежит Мальтийскому архипелагу

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Власти Мальты намерены этим летом выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня, сообщает РИА Новости.

Выплаты будут варьироваться в зависимости от снимаемых апартаментов, так туристам, которые раскошелятся на пятизвездочные номера, выплатят по 200 евро, за четырехзвездочные номера будут предлагать по 150 евро, а трехзвездычные власти Мальты компенсируют на 100 евро.

Помимо этого Клейтон отметил, что на 10 процентов будет увеличена компенсация тем, кто решил остановиться на острове Гозо, который принадлежит Мальтийскому архипелагу.

Туристический сектор прямо и косвенно генерирует более четверти экономики островного государства, и из-за пандемии отрасль фактически замерла. Если в 2019 году страну посетили более 2,7 миллиона человек, то в прошлом году этот показатель упал более чем на 80%.