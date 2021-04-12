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Эмблема ВОЗ, архивное фото

Число выявленных в мире случаев коронавируса растет семь недель подряд

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1848)
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Sputnik Грузия
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Сделано 780 миллионов прививок, но этого пока не достаточно, чтобы замедлить распространение инфекции

ТБИЛИСИ 12 апр – Sputnik. Число новых случаев заражений коронавирусом в мире растет уже седьмую неделю подряд, смертность – тоже на протяжении месяца, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Спад второй волны врачи всего мира отмечали в январе и феврале, сейчас снова идет рост заболеваемости.

  • По данным университета Джонса Хопкинса, на вечер 12 апреля в мире выявлено 136 181 468 заболевших коронавирусом и зарегистрировано 2 938 804 смерти от COVID-19.

"В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев (заболеваний – Sputnik) и четвертую неделю подряд – рост смертности", – заявил Гебрейесус.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии число цепочек заражения увеличилось до 17 – эпидемиологи бьют тревогу

Сейчас в ряде стран Азии и на Ближнем Востоке отмечается рост количества новых случаев коронавируса. И хотя в мире сделано уже 780 миллионов прививок, этого пока недостаточно, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

Глава ВОЗ в очередной раз напомнил, что вакцинация и эпидемиологические меры должны быть продолжены, чтобы побороть пандемию.

Гебрейесус отметил, что многие специалисты еще не донца понимают долгосрочные последствия коронавируса: многие из переболевших сообщают о последствиях инфекции и спустя длительное время, даже переболев в легкой форме.

  • Самая тяжелая ситуация сохраняется в США: здесь почти 31,2 миллиона заболевших и более 562 тысячи летальных исходов. На втором месте печальной статистики идет Индия (более 13,5 миллиона и свыше 170 тысяч соответственно), на третьем – Бразилия (почти 13,5 миллиона и более 353 тысяч).

Но при этом, по словам главы ВОЗ, снижение заболеваемости и смертности в первые месяцы 2021 года дают повод для оптимизма: это говорит о том, что вирус может быть остановлен, поэтому странам надо действовать сообща.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1848)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Всемирная организация здравоохранения

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