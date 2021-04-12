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Вакцинация российской вакциной Спутник V

Вакцину "Спутник V" одобрили страны с общим населением три миллиарда человек

© photo: Sputnik / Valery Melnikov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1848)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210412/251444044/Vaktsinu-Sputnik-V-odobrili-strany-s-obschim-naseleniem-tri-milliarda-chelovek.html

РФПИ заключил соглашения с крупнейшими фармацевтическими производителями Индии для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - заявили в фонде.

Эмблема ВОЗ, архивное фото
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
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В фонде подчеркнули, что Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". "Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиардов человек, или 40% населения планеты", - отметили в РФПИ.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения с крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1848)
Теги:
Индия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Россия

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