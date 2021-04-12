Вакцину "Спутник V" одобрили страны с общим населением три миллиарда человек

РФПИ заключил соглашения с крупнейшими фармацевтическими производителями Индии для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - заявили в фонде.

В фонде подчеркнули, что Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". "Общее число жителей этих государств достигает 3 миллиардов человек, или 40% населения планеты", - отметили в РФПИ.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения с крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.