00:19 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Пандемия коронавируса COVID - прохожие в масках в Анкаре, Турция

Власти Турции ужесточили ограничения из-за коронавируса

© AP Photo / Burhan Ozbilici
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1850)
14110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251039744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210413/251455083/Vlasti-Turtsii-uzhestochili-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa.html

Власти страны усиливают противоэпидемиологические меры, чтобы сбить рекордный рост случаев коронавируса, жесткие ограничения вводят в Стамбуле, Анкаре, Измире

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Турецкие власти увеличили комендантский час и запретили междугородные поездки, о таком решении сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры приняты на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране. Ограничения введут с 14 апреля, сообщает Sputnik Беларусь.

  • По данным Минздрава Турции, в стране сейчас болеет коронавирусом почти 500 тысяч граждан. Почти 3 тысячи – в критическом состоянии. С момента начала пандемии от коронавируса в Турции погибло более 34 тысяч человек.

По словам турецкого президента, комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00. Еще одно серьезное ограничение: жители страны пока не смогут передвигаться между городами.

Самолет
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Россия прекращает полеты в Турцию

В зоне повышенного риска заражения коронавирусом – Стамбул, Анкара, Анталья, Измир.

Эрдоган отметил, что в стране вводятся серьезные ограничения на работу общественных учреждений. А заведения общепита в комендантский час будут работать только на вынос.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Решение начнет действовать с 15 апреля по 1 июня. Авиасообщение на взаимной основе будет ограничено двумя рейсами в неделю. Сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Власти Турции не скрывают, что страна переживает самый сложный этап с момента начала пандемии коронавируса.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1850)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Турция

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Свободу Мелия!: сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться