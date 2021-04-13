Власти Турции ужесточили ограничения из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Турецкие власти увеличили комендантский час и запретили междугородные поездки, о таком решении сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры приняты на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране. Ограничения введут с 14 апреля, сообщает Sputnik Беларусь.

По данным Минздрава Турции, в стране сейчас болеет коронавирусом почти 500 тысяч граждан. Почти 3 тысячи – в критическом состоянии. С момента начала пандемии от коронавируса в Турции погибло более 34 тысяч человек.

По словам турецкого президента, комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00. Еще одно серьезное ограничение: жители страны пока не смогут передвигаться между городами.

В зоне повышенного риска заражения коронавирусом – Стамбул, Анкара, Анталья, Измир.

Эрдоган отметил, что в стране вводятся серьезные ограничения на работу общественных учреждений. А заведения общепита в комендантский час будут работать только на вынос.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Решение начнет действовать с 15 апреля по 1 июня. Авиасообщение на взаимной основе будет ограничено двумя рейсами в неделю. Сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Власти Турции не скрывают, что страна переживает самый сложный этап с момента начала пандемии коронавируса.