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Туристы в масках в зале ожидания в тбилисском аэропорту. Власти Грузии принимают меры против коронавируса

Грузия ужесточает условия въезда для путешественников из Индии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210414/251460524/Gruziya-uzhestochaet-usloviya-vezda-dlya-puteshestvennikov-iz-Indii-.html

Эпидемическая ситуация в Индии в последнее время ухудшается – у 184 372 человек в стране за одну ночь был диагностирован коронавирус, что является рекордно высоким дневным показателем заражения COVID-19 во всем мире

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия ужесточает условия въезда для визитеров, прибывающих в страну из Индии, говорится в постановлении правительства страны.

По установленным ранее правилам, гражданин любой страны мог безусловно пересечь границу Грузии при наличии документа, свидетельствующего о полном курсе вакцинации против COVID-19.

С 15 апреля это правило больше не будет распространяться на путешественников, прибывающих из Индии, несмотря на их гражданство. Они должны будут представить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Визитерам из Индии также нужно будет сделать повторный тест на COVID-19 на третий день нахождения в стране.

Кроме того, согласно постановлению, студенты, прибывающие из Республики Индия, смогут въезжать в Грузию только чартерными рейсами. 

Эпидемическая ситуация в Индии в последнее время ухудшается – у 184 372 человек в стране за одну ночь был диагностирован коронавирус, что является рекордно высоким дневным показателем заражения COVID-19 во всем мире.

За последние сутки в Индии от коронавируса умерли 1 027 человек. С начала пандемии в Индии зарегистрировано 13,9 миллиона случаев. Страна занимает второе место в мире после США. Общее количество жертв – 172 085 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (85)

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