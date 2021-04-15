Каковы причины возникновения рака? Онколог назвал главные предвестники

Чаще всего на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Употребление очень горячей пищи – одна из причин развития онкологического заболевания, заявляет российский врач-радиотерапевт, онколог Станислав Ракитин.

По словам медика, это ведет к ожогам и деформации клеток, а также сказывается на работе органов – особенно страдает пищевод.

"Подтверждением этой закономерности служит Япония. Там опухоли пищевода и желудка в топе болезней. Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде", – отметил Ракитин в беседе с газетой "Тюменская область сегодня".

По мнению Ракитина, еще одной неочевидной причиной возникновения рака являются беспорядочные половые связи. Он пояснил, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины из-за вируса папилломы человека (ВПЧ).

"ВПЧ несет с собой риски рака шейки матки, горла, легких. Наличие ВПЧ в организме действительно ведет к развитию онкологических процессов. Мужчины больше выступают здесь как переносчики", – утверждает медик.

Онколог советует женщинам соблюдать меры профилактики, а при заражении подавлять вирус. Он рекомендует посещать гинеколога, делать периодический скрининг и проходить диагностику.

При этом врач подчеркнул, что чаще всего на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки: курение и употребление алкоголя. Между тем двойная привычка приносит еще более канцерогенный эффект.

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