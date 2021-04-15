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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

"Наше маленькое солнышко": Валерий Меладзе рассказал о рождении дочери

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Общество
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Темы:
Светская хроника (455)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210415/251467604/Nashe-malenkoe-solnyshko-Valeriy-Meladze-rasskazal-o-rozhdenii-docheri.html

Это уже четвертая дочь Валерия Шотаевича и шестой ребенок – так многодетный отец стал еще более богатым и счастливым

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе подтвердил информацию о рождении дочери в своем Instagram.

Певец написал трогательный пост, в котором отметил, что в этом году весна ворвалась к ним "с ярким солнцем и большой радостью", ведь 12 апреля у артиста и его супруги родилась дочь.

"Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!" – написал Валерий.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Меладзе для этого поста опубликовал старое фото, где Джанабаева еще в положении. Также пока неизвестно, как пара назвала девочку.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын – Лука.

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Темы:
Светская хроника (455)

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