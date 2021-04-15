Число зараженных коронавирусом в Европе растет на 160 в минуту - ВОЗ

Несмотря на высокие показатели числа пациентов, ставших жертвами коронавируса, есть сигналы о снижении количества заражений в Европе

ТБИЛИСИ, 15 апр - Sputnik. Более миллиона европейцев скончались от COVID-19, сообщил на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге.

Ситуация с пандемией коронавируса в европейском регионе серьезная, констатировал Клюгге.

"На прошлой неделе мы перешли черту в 1 миллион скончавшихся от COVID-19 в европейском регионе. …Каждую неделю сообщается об 1,6 миллиона новых заражений. Это 9500 каждый час или 160 человек в минуту", - привел данные глава европейского отделения ВОЗ.

При этом существуют сигналы о возможном снижении новых случаев заболевания коронавирусом в некоторых европейских странах. Сами сигналы Клюгге назвал ранними и подчеркнул, что не менее важно то, как вирус будет распространяться среди населения континента.

По данным университета Джонса Хопкинса, наибольшее число зараженных на европейском континенте зафиксировано во Франции - 5,2 млн человек.