22:37 15 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1177
  • 100 RUB4.5431
  • USD3.4432
Поиск
Пандемия коронавируса - врачи доставляют зараженного COVID 19 в больницу

Число зараженных коронавирусом в Европе растет на 160 в минуту - ВОЗ

© AP Photo / Omar Marques
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1851)
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251476808.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210415/251476230/Chislo-zarazhennykh-koronavirusov-v-Evrope-rastet-na-160-v-minutu---VOZ.html

Несмотря на высокие показатели числа пациентов, ставших жертвами коронавируса, есть сигналы о снижении количества заражений в Европе  

ТБИЛИСИ, 15 апр - Sputnik. Более миллиона европейцев скончались от COVID-19, сообщил на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге.

Ситуация с пандемией коронавируса в европейском регионе серьезная, констатировал Клюгге.

Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Можно ли смешивать вакцины от коронавируса – рекомендации ВОЗ

"На прошлой неделе мы перешли черту в 1 миллион скончавшихся от COVID-19 в европейском регионе. …Каждую неделю сообщается об 1,6 миллиона новых заражений. Это 9500 каждый час или 160 человек в минуту", - привел данные глава европейского отделения ВОЗ.

При этом существуют сигналы о возможном снижении новых случаев заболевания коронавирусом в некоторых европейских странах. Сами сигналы Клюгге назвал ранними и подчеркнул, что не менее важно то, как вирус будет распространяться среди населения континента.

По данным университета Джонса Хопкинса, наибольшее число зараженных на европейском континенте зафиксировано во Франции - 5,2 млн человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1851)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Европа

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Locust Invasion in East Africa испанского фотографа Luis Tato, победивший в категории Professional Wildlife & Nature фотоконкурса 2021 Sony World Photography Awards
Нашествие саранчи и барбекю на Луне: победители конкурса Sony World Photography Awards
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
#БИП​ Федор Лукьянов: все о секретах мировой политики - видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться