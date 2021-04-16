Гороскоп на 17 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 17 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды не советуют Овнам 17 апреля планировать важные и ответственные дела, так как сегодня у них все будет валиться из рук. Не исключены также столкновения с противниками и ссоры с коллегами. Овнов ожидает незапланированное денежное поступление, поэтому представителям знака зодиака не стоит беспокоиться по поводу трат, на которые им пришлось пойти в последнее время. Чрезмерная занятость Овнов обижает любимого человека, поэтому гороскоп советует им больше внимания уделять своей второй половинке и порадовать неожиданным сюрпризом. Благоприятны сегодня посещение бассейна или прогулки у водоема.

Телец

Космос приветствует сегодня активные действия Тельцов, если они хорошо продуманны. Представителям знака зодиака желательно 17 апреля ограничить контакты с окружающими, ибо возможно негативное влияние, которое приведет к ошибкам и финансовым потерям. Тельцам сегодня не стоит доверять незнакомым людям, которые обещают легкий заработок. Избавиться от нервного стресса и усталости этому знаку зодиака помогут родные и близкие. Одиноким Тельцам будет полезно отдохнуть и совершить небольшое путешествие. Для сохранения здоровья и формы, гороскоп советует представителям знака зодиака начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам привлечь 17 апреля единомышленников, если собираются приступить к осуществлению масштабного проекта, так как в одиночку действовать не перспективно и уйдет много сил и времени. Благоприятно сегодня для покупок и заключения договоров на приобретение недвижимости. Близнецам-бизнесменам гороскоп рекомендует вложить полученную прибыль в новую сферу. Благоприятно сегодня большой компанией отправится за город – перемена обстановки благотворно отразится на настроении Близнецов. Возможны некоторые разногласия с партнером, но гороскоп советует обуздать эмоции и отложить "на потом" выяснение отношений.

Рак

К Ракам космос 17 апреля благосклонен – представители этого знака зодиака поймут сегодня, в каком направлении действовать, чтобы достичь намеченной цели и обеспечить себе безбедное будущее. Всю энергию Ракам сегодня нужно направить на работу и успех не заставит себя ждать. Представители знака зодиака должны полагаться на свою логику и интуицию и не ввязываться в сомнительные авантюры. Гороскоп рекомендует Ракам больше внимания уделять партнеру, чтобы отношения развивались гармонично. В первой половине 17 апреля Раки почувствуют упадок сил, а усталость может стать причиной раздражительности. Поэтому звезды советуют побольше отдыхать и позаботиться о своем здоровье.

Лев

Звезды сулят Львам 17 апреля успех в коммерческих операциях – они смогут сегодня реализовать все замыслы и начинания. Похвала и расположение начальства заставят Львов искать необычные пути решения проблем, а сверхурочная работа будет оценена по достоинству. Заветные мечты Львов скоро начнут сбываться – гороскоп советует этому знаку зодиака не упустить свое счастье. Гороскоп рекомендует Львам-молодоженам прислушиваться к мнению своего партнера, чтобы избежать многих споров и разногласий. Жизненный потенциал и личное обаяние Львов находятся на высоком уровне, но недавно начавшийся роман будет непродолжительным.

Дева

По гороскопу 17 апреля Девам не стоит подписывать важные контракты – они должны сегодня заняться решением накопившихся проблем и не тратить энергию на какие-то мелочи. Чтобы осуществить свою мечту, Девы должны воздержаться сегодня и от пустой траты денег. В целом 17 апреля может стать для Дев днем эмоциональных обновлений – представителей знака зодиака ждет встреча с людьми, в обществе которых они чувствуют себя легко и приятно. Одиноким Девам гороскоп предвещает романтическую встречу, которая запомнится на долго.

Весы

Весам 17 апреля не стоит заниматься решением финансовых вопросов – брать кредит или подписывать документы, не ознакомившись с ними предварительно, чтобы не быть обманутым. Гороскоп не рекомендует Весам привлекать к себе внимание на работе, так как недобросовестные коллеги попытаются списать на представителей знака зодиака свои ошибки. Семейная жизнь Весов начнет налаживаться – спорных ситуаций станет меньше, а вот родителям этот знак зодиака должен уделять больше внимания, почаще звонить им, если регулярно навещать не получается. Чтобы избежать раздражительности и недомогания, гороскоп советует избавиться от причин, вызвавших плохое настроение, а не маскировать его.

Скорпион

По гороскопу 17 апреля не предвещает Скорпионам больших успехов и достижений – представителям знака зодиака следует спокойно заниматься текущими делами и закрепиться на достигнутых позициях. Звезды обещают появление сегодня нового источника дохода, что позволит Скорпионам решить накопившиеся материальные проблемы. Сложнее будет решить семейные проблемы – некоторые поступки Скорпионов родственники не одобрят, что послужит поводом для конфликтов. Расслабиться после праведных трудов представителям знака зодиака помогут водные процедуры – Скорпионы сегодня могут посетить бассейн или баню. Одиноких Скорпионов ожидает романтическое приключение.

Стрелец

Космос предостерегает Стрельцов 17 апреля от активности в профессиональной деятельности. Любое дело сегодня потребует больших затрат времени и труда, однако, результат ожиданий знака зодиака не оправдает. Звезды советуют Стрельцам подумать о смене рода деятельности, тем более если нет перспектив карьерного роста. День энергетически нестабилен. У Стрельцов возможны конфликты с окружающими людьми из-за резких смен настроения и внезапных перепадов самочувствия. Гороскоп советует Стрельцам сегодня расслабиться и отдаться чувствам, особенно если новый роман только начинается.

Козерог

Судьба испытывает сегодня Козерогов на прочность. Дела, которыми будут вынуждены заниматься 17 апреля представители этого знака зодиака, малоперспективны. Козерогов на работе сегодня ожидают сложности – стычки и конфликты с сослуживцами. Гороскоп рекомендует обдумать план дальнейшей работы, сделать необходимые покупки, запланировать отпуск, но никому не давать необдуманных обещаний. Звезды советуют Козерогам перестать срывать свое плохое настроение на близких и обещают, что отношения в семье преобразятся до неузнаваемости. Отношения с партнером идеальны, сегодня любимый человек будет особенно внимателен – возможно пришло время оформить с ним отношения.

Водолей

Для Водолеев 17 апреля благоприятно для начала любого важного дела. Представители знака зодиака сегодня могут заниматься активной профессиональной и творческой деятельностью, воплощать в жизнь самые смелые замыслы. Сегодня Водолеи могут рискнуть и вложить сумму в новый проект, способный принести максимум выгоды, но только в том случае, если знак зодиака такой суммой располагает и не нужно будет брать в долг. Благоприятно сегодня для любви и зачатия. Гороскоп утверждает, что у Водолея есть тайный воздыхатель и очень скоро у них начнется бурный роман. Звезды советуют Водолею 17 апреля провести в компании людей. Они могут посетить сегодня торговый центр, клуб, театр, – одним словом, любое людное место. Если Водолеи проведут вечер в одиночестве, ими может овладеть депрессия.

Рыбы

Рыбы сегодня сконцентрированы на работе и рабочих обязанностях – представители знака зодиака мечтают о повышении и стараются сделать для этого все возможное, но гороскоп не рекомендует жертвовать семьей и здоровьем ради профессионального успеха. Звезды сулят Рыбам встречи с новыми людьми, которые в будущем смогут стать для них деловыми партнерами или лучшими друзьями, однако предостерегают от предложений о легких доходах. Одинокие Рыбы найдут себе пару – неожиданная встреча может произойти в любом месте, в том числе и в супермаркете. Звезды советуют Рыбам 17 апреля не переутомляться и следить за питанием и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Материал подготовлен на основе открытых источников