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Медик держит в руке упаковку с вакциной Спутник V

Вакцинация российским "Спутник V" в Армении начнется с 19 апреля

© photo: Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210416/251488516/Vaktsinatsiya-rossiyskim-Sputnik-V-v-Armenii-nachnetsya-s-18-aprelya.html

Вакциной будут привиты медработники, пациенты с хроническими заболеваниями, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начнется в Армении с 19 апреля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, вакцина уже распределена между медицинскими учреждениями.

"Первые 15 тысяч доз вакцины "Спутник V" получат медработники, пациенты с хроническими заболеваниями, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет", - сказала Хачатрян.

Граждане старше 55 лет будут прививаться вакциной "Спутник V", как только будет новая поставка из России.

Армения ведет переговоры с Россией по поводу новых поставок российского препарата.

Президент Аргентины привился вакциной Спутник V
photo: courtesy of Press service administrations of the President of Argentina
Президент Аргентины высоко оценил российскую вакцину "Спутник V"

По состоянию на 16 апреля число заразившихся коронавирусом в Армении составило 207 103, лечение получают 16 099 человек, проведено 926 293 тестирования, выздоровели 186 200 заразившихся, скончались 3835 человек.

"Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента.

"Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Армения

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