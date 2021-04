Вакцинация российским "Спутник V" в Армении начнется с 19 апреля

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начнется в Армении с 19 апреля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, вакцина уже распределена между медицинскими учреждениями.

Граждане старше 55 лет будут прививаться вакциной "Спутник V", как только будет новая поставка из России.

Армения ведет переговоры с Россией по поводу новых поставок российского препарата.