Провести исследование по связи вакцин и тромбоза призывают создатели "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 16 апр - Sputnik. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" призвали регуляторы по всему миру внимательно изучить исследование Оксфордского университета о связи между побочными реакциями в виде образования тромбов и различными типами вакцин против COVID-19, пишет РИА Новости.

Накануне ученые указанного вуза опубликовали исследование о рисках тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, а также после вакцины AstraZeneca.