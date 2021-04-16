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Лаборатория

Провести исследование по связи вакцин и тромбоза призывают создатели "Спутник V"

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1853)
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Оксфордский университет опубликовал важное исследование, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 16 апр - Sputnik. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" призвали регуляторы по всему миру внимательно изучить исследование Оксфордского университета о связи между побочными реакциями в виде образования тромбов и различными типами вакцин против COVID-19, пишет РИА Новости.

Накануне ученые указанного вуза опубликовали исследование о рисках тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, а также после вакцины AstraZeneca.

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photo: courtesy of Press service administrations of the President of Argentina
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"Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на более чем 489 тысячах получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca", - написали разработчики "Спутник V" в Twitter.

Они добавили, что риск развития тромбоза церебральной вены - основная причина, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцин, производимых AstraZeneca и Johnson & Johnson, - "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять на миллион) и для mRNA-вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)".

"При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в 10 раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", - добавили разработчики "Спутник V".

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.

Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.

В начале 2021 года в сети появились украденные данные со взломанных серверов EMA, которые показали серьезные проблемы, с которыми Pfizer, производитель mRNA-вакцины, столкнулся при переходе с лабораторного на полномасштабное производство. Данные показали, что целостность РНК образцов полномасштабного производства резко снизилась, что привело к последующему снижению безопасности. Более того, низкая целостность в сочетании с высокой дозировкой означает, что пациент получает более усеченную РНК, которая не создает иммунитет к COVID-19, а вместо этого вызывает дополнительный стресс для иммунитета человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1853)

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